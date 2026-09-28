Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti İngiltere'de dizel fiyatını 1,99 sterlinin üzerine taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti İngiltere'de dizel fiyatını 1,99 sterlinin üzerine taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de dizel litre fiyatı Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintisiyle 1,99 sterlini aşarak rekor seviyeye çıktı. RAC yetkilisi Simon Williams, ortalama depo maliyetinin yaklaşık 110 sterline ulaştığını, artan maliyetlerin tüketicilere yansıyacağını söyledi.

İngiltere'de dizelin litre fiyatı 1,99 sterlini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İngiliz Otomobil Derneğinden (RAC) yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintisi nedeniyle petrol arzındaki daralma ve fiyatlardaki artış, akaryakıt fiyatlarına belirgin şekilde yansıyor.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle İngiltere'de dizel fiyatları litre başına 1,99 sterlini (1 sterlin 99,18 peni) aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu fiyatlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından 2022'de yaşanan enerji krizindeki seviyeleri geride bıraktı.

RAC Politikalar Başkanı Simon Williams, fiyatlara ilişkin değerlendirmesinde, ortalama bir aile otomobilinin deposunu doldurmanın maliyetinin artık yaklaşık 110 sterline ulaştığını ve bunun savaşın başlangıcına kıyasla 31 sterlinlik bir artış anlamına geldiğini kaydetti.

Dizel fiyatının daha önce görülmemiş yeni bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Williams, "Bu durum yalnızca sürücülerin akaryakıt istasyonlarında daha fazla ödeme yapması anlamına gelmiyor, dizel kamyon ve minibüslere bağlı mal veya hizmetleri satın alan herkes de bundan etkileniyor. Kuşkusuz, bu artan maliyetler tüketicilere yansıtılacak. Benzin fiyatları da yükseliyor. Bu olağanüstü yüksek fiyatlar, İngiltere'nin kendi kıyılarından çok uzakta meydana gelen olaylara ne kadar açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki fiyatların gerilemesi için petrol fiyatlarının birkaç gün değil, birkaç hafta boyunca sürekli olarak düşük seyretmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Simon WilliamsHürmüz BoğazıİngiltereEkonomiUlaşımEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Salah’ı adeta boğuyorlar İşte krizin perde arkası Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
13:14
8-0’lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat’ın akıbeti belli oldu
8-0'lık Fenerbahçe maçından sonrası istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:45:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti İngiltere'de dizel fiyatını 1,99 sterlinin üzerine taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei