Hürmüz Boğazı Uyarısı: Küresel Riskler Artıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı Uyarısı: Küresel Riskler Artıyor

15.04.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maliye bakanları, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların global enerji ve ekonomi için ciddi riskler doğuracağını belirtti.

Avrupa ve Asya-Pasifik'ten bazı ülkelerin maliye bakanları Hürmüz Boğazı'nda aksaklığın devam etmesi halinde küresel enerji güvenliği, ekonomi ve finans piyasalarındaki istikrar açısından "ciddi ilave riskler" oluşacağı uyarısında bulundu.

İngiltere Maliye Bakanlığından İngiltere, Avustralya, Japonya, İsveç, Hollanda, Finlandiya, İspanya, Norveç, İrlanda, Polonya ve Yeni Zelanda'nın maliye bakanlarının ortak açıklaması paylaşıldı.

Bakanların ABD, İsrail ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığı ve bunun tam olarak uygulanması çağrısında bulunduğu anlatılan açıklamada, son haftalarda "kabul edilemez can kayıplarının" yaşandığı ve küresel ekonomi ve finans piyasalarında da aksaklıklar görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin sivil nüfusun korunması ve bölgesel güvenliğin sağlanması açısından kritik olduğu vurgulanırken, bakanlar bölgedeki çatışmanın hızla ve kalıcı bir şekilde müzakere yoluyla çözülmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli ticaret akışının yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Çatışmaların yeniden başlaması, genişlemesi veya Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların devam etmesi halinde küresel enerji güvenliği, tedarik zincirleri, ekonomi ve finans piyasalarındaki istikrar açısından "ciddi ilave riskler" oluşabileceği uyarısı yer alan açıklamada, çatışmanın kalıcı biçimde çözülmesi durumunda bile büyüme, enflasyon ve piyasalar üzerindeki etkilerin devam edeceği kaydedildi.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlaması sonrasında küresel ticaret için stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışı, çok kısıtlı şekilde seyretmeye devam ediyor.

Son olarak ABD 13 Nisan Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukası uygulamaya başladığını duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Maliye, Enerji, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:37:19. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.