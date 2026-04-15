Hürmüz Boğazı Uyarısı: Küresel Riskler Artıyor

Avrupa ve Asya-Pasifik'ten bazı ülkelerin maliye bakanları Hürmüz Boğazı'nda aksaklığın devam etmesi halinde küresel enerji güvenliği, ekonomi ve finans piyasalarındaki istikrar açısından "ciddi ilave riskler" oluşacağı uyarısında bulundu.

İngiltere Maliye Bakanlığından İngiltere, Avustralya, Japonya, İsveç, Hollanda, Finlandiya, İspanya, Norveç, İrlanda, Polonya ve Yeni Zelanda'nın maliye bakanlarının ortak açıklaması paylaşıldı.

Bakanların ABD, İsrail ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığı ve bunun tam olarak uygulanması çağrısında bulunduğu anlatılan açıklamada, son haftalarda "kabul edilemez can kayıplarının" yaşandığı ve küresel ekonomi ve finans piyasalarında da aksaklıklar görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin sivil nüfusun korunması ve bölgesel güvenliğin sağlanması açısından kritik olduğu vurgulanırken, bakanlar bölgedeki çatışmanın hızla ve kalıcı bir şekilde müzakere yoluyla çözülmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli ticaret akışının yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Çatışmaların yeniden başlaması, genişlemesi veya Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların devam etmesi halinde küresel enerji güvenliği, tedarik zincirleri, ekonomi ve finans piyasalarındaki istikrar açısından "ciddi ilave riskler" oluşabileceği uyarısı yer alan açıklamada, çatışmanın kalıcı biçimde çözülmesi durumunda bile büyüme, enflasyon ve piyasalar üzerindeki etkilerin devam edeceği kaydedildi.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlaması sonrasında küresel ticaret için stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışı, çok kısıtlı şekilde seyretmeye devam ediyor.

Son olarak ABD 13 Nisan Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik ablukası uygulamaya başladığını duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı ifade edilmişti.