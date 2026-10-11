Hüseyin Öztürk, Alaşehir TSO başkanlığına 568 oyunun tamamını alarak seçildi. - Son Dakika
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Hüseyin Öztürk, Alaşehir TSO başkanlığına 568 oyunun tamamını alarak seçildi.

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Hüseyin Öztürk, Alaşehir TSO başkanlığına 568 oyunun tamamını alarak seçildi.
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Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan seçimde altı meslek grubunun ortak adayı Hüseyin Öztürk, kullanılan 568 oyunun tamamını alarak başkanlığa seçildi. 16 yıldır görevi yürüten Mustafa Seyhan ise yeniden aday olmadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına Hüseyin Öztürk seçildi. Altı meslek grubunun ortak adayı olan Öztürk, kullanılan 568 oyun tamamını alırken, 16 yıldır başkanlık görevini yürüten Mustafa Seyhan yeniden aday olmadı.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) yeni dönemin meclis ve meslek komitesi üyelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimler tamamlandı. Altı meslek grubunda yaklaşık bin 100 üyesi bulunan odada, grupların ortak adayı Hüseyin Öztürk, kullanılan 568 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.

"Odamızı tescil makamından icra makamı haline getirdik"

Alaşehir TSO'da 16 yıl boyunca başkanlık yapan Mustafa Seyhan, görev süresince ilçenin sosyal ve ekonomik kalkınması, yerel ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin desteklenmesi için çalıştıklarını söyledi.

Yeniden aday olmama kararını değerlendiren Seyhan, "16 yıllık başkanlığım boyunca Alaşehir'e hizmet etmeye çalıştım. Hizmetteki 16 yıl boyunca hem sosyal hem de ekonomik olarak Alaşehir'in kalkınmasında, ürünlerinin tanıtılmasında elimizden gelen her türlü hizmeti vermeye çalıştık. Bazı ürünlerde coğrafi işaret aldık. Çiftçimiz, esnafımız ne kadar kalkınırsa herkes o kadar kalkınır parolasıyla odamızı tescil makamından icra makamı haline getirdik." dedi.

Görevlerin bir gün sona ereceğini ve yeni nesillere fırsat verilmesi gerektiğini belirten Seyhan, "Makamlar baki değildir. Her ömrün bittiği gibi makamlar da mutlaka bir gün bitecektir. Dolayısıyla zamanı ve yeri geldiğinde zirvedeyken bırakmak lazım. Bugüne kadar tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle beraber bölgemize hizmet etmeye çalıştık. Ancak yeni gençlerimiz ve yeni nesil geliyor. Yeni neslin önünü açmak, onların başarılı hizmet verebilecekleri ortamlar oluşturmak gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ekip olarak yeniden aday olmama kararı aldıklarını dile getiren Seyhan, "Yerimizi dolduracak olan gençlerimizin çok daha dinamik ve çok daha başarılı olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

"Başkanımızın bıraktığı yerden devam edeceğiz"

Alaşehir TSO'nun yeni başkanı Hüseyin Öztürk ise 16 yıldır Mustafa Seyhan ile birlikte oda çalışmalarında görev aldığını belirterek, Seyhan'ın tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceklerini söyledi.

Öztürk, "16 yıldır başkanımızla beraber odanın hizmetindeyim. Başkanımızdan çok şeyler öğrendik. Başkanımızın bıraktığı yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Başkanımızın tecrübelerinden faydalanacağız. Bugüne kadar verdiği hizmetlerden ve bize bu alanda öğrettiklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hüseyin Öztürk başkanlığındaki yeni dönemde Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilçe ekonomisine ve oda üyelerine yönelik çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Ticaret Ve Sanayi OdasıMustafa SeyhanHüseyin ÖztürkEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Hüseyin Öztürk, Alaşehir TSO başkanlığına 568 oyunun tamamını alarak seçildi. - Son Dakika
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