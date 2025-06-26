Hüsniye Ulu ING Türkiye'de Yeni Atama - Son Dakika
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Ekonomi

Hüsniye Ulu ING Türkiye'de Yeni Atama

Hüsniye Ulu ING Türkiye\'de Yeni Atama
26.06.2025 13:17
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Hüsniye Ulu, ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine, Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hüsniye Ulu atandı.

ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti. ING Türkiye Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve bankacılık sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Hüsniye Ulu, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Hüsniye Ulu, yeni dönemde ING'nin Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma ve üstün müşteri deneyimi sunma hedefi doğrultusundaki tüzel bankacılık çalışmalarına liderlik edecek.

"Dijitalleşme stratejimize önemli katkılar sağlamış değerli bir ismin bu göreve atanmasından mutluyuz"

Atama ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Banka olarak dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alıyor, KOBİ ve ticari müşterilerimize zahmetsiz ve dijital bir bankacılık deneyimi sunmayı önceliklerimiz arasında konumluyoruz. Bu kapsamda, ING'de uzun yıllar boyunca dijitalleşme stratejimize farklı alanlarda üstlendiği rollerle önemli katkılar sağlamış değerli bir ismin bu kritik göreve atanmasından mutluyuz. Hüsniye Ulu'nun deneyimi ve liderliğiyle, tüzel bankacılıktaki dijital liderlik sürecinde önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, farklı bankalardaki deneyimlerinin ardından 2002 yılında ING Türkiye ailesine katılan Hüsniye Ulu, Kurumsal Bankacılık Portföy Yöneticisi, Bireysel ve Tüzel Şube Müdürü, Bölge Müdürü ve Tüzel Bankacılık İş Kolu Direktörü gibi farklı rol ve sorumluluklar üstlendi. Bu sorumluluklarının ardından ING Leasing Genel Müdürü olarak görev alan Hüsniye Ulu, son olarak Aralık 2024 tarihinden bu yana operasyon ekiplerine liderlik etti ve operasyonların dijitalleştirilmesi sürecinde önemli projeleri yürüttü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hüsniye Ulu ING Türkiye'de Yeni Atama - Son Dakika

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