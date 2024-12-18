Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde Semt Pazarı Yapımına Başlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde Semt Pazarı Yapımına Başlandı

Hüsnü Karakaş Mahallesi\'nde Semt Pazarı Yapımına Başlandı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde semt pazarı isteyen vatandaşların talebini yerine getirerek, Hasan Polatkan Caddesi'nde 4 bin 760 metrekarelik pazar alanının yapımını başlattı. Geçmişte kapatılan pazarın yeniden açılmasıyla bölge halkı rahat bir alışveriş ortamına kavuşacak.

18.12.2024 13:28  Güncelleme: 13:34
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinlerinin semt pazarı isteğini karşıladı. Hasan Polatkan Caddesi'nde pazar yeri olarak planlanan 4 bin 760 metrekare alana kurulacak olan açık semt pazarının yapımı başladı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde, cuma günleri sokak aralarında kurulan pazar, geçtiğimiz yıllarda kapatılmıştı. Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinleri de, pazar alışverişlerini uzun yıllar yakın mahallelerde kurulan semt pazarlarında yapmak zorunda kalmıştı. Site tipi konut yapımının nüfusu artırması mahallede yeniden semt pazarı kurulması ihtiyacını ortaya çıkardı. Kepez Belediyesi, mahallenin bu ihtiyacını karşılamak amacıyla Hasan Polatkan Caddesi'nde 4 bin 760 metrekare alanı, pazar yeri olarak planladı. Hüsnü Karakaş Mahalle Muhtarı Ahmet Acar ve vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda bölgeyi ziyaret eden Başkan Mesut Kocagöz'den bu alana semt pazarının yapılmasını istedi.

Başkan Kocagöz de bu hizmeti yapma sözü verdi. Yatırım programına alınan alışveriş noktasının yapımı başladı. Fen İşleri Müdürlüğü, pazar alanının zemininin sıcak asfalt uygulaması yaptı. Uzunluğu 95 metre, genişliği 50 metre olan 4 bin 760 m2 büyüklüğündeki pazar yerine 912 ton sıcak asfalt serildi.

Hüsnü Karakaş Mahallesi Semt Pazarı'nın çevresindeki 3564, 3562, 3565 ve 3562\1 sokaklarının da sıcak asfaltı yapılıyor. Bölgede 560 metre uzunluğunda, 8 bin 35 m2 alanda 1542 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Sıcak asfalt hizmetiyle bölgedeki modern konutlara ulaşım konforlu hale getirildi. Satış tezgahlarının konulacağı yerlerin çizgilerinin çizilmesi, tuvaletlerinin inşası ve pazarcı esnafının kura çekiminin yapılmasından sonra semt pazarı, Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

"Çözüm odaklı bir belediyeyiz"

Başkan Mesut Kocagöz de çözüm odaklı bir belediye olduklarının altını çizerek, "Vatandaşlarımızın semt pazarı isteğini hızlı bir şekilde yerine getirdik. Şimdilik pazar alanımızı, üzeri açık olarak inşa ediyoruz. Bütçe imkanları ve yatırım planlaması çerçevesinde önümüzdeki aylarda pazarımızın üstünü çatıyla kapatarak, daha modern bir hale getireceğiz. Semt pazarıyla, mahalle sakinlerimize, esnafımıza güvenli, sağlıklı ve planlı bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunacağız. Pazar alanının yapımı, bölgenin sağlıklı kentleşmesine de katkı sağlayacak" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde Semt Pazarı Yapımına Başlandı - Son Dakika

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