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Hyundai'den 25 bin kilometrelik sürdürülebilirlik turu - Son Dakika

Hyundai'den 25 bin kilometrelik sürdürülebilirlik turu

31.12.2021 14:31
Hyundai'den 25 bin kilometrelik sürdürülebilirlik turu

Avrupa Dalgıç Birliği (DAN Europe) çalışanları daha sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevre için Hyundai Kona Elektrik modeliyle yaklaşık 25 bin kilometre yol kat etti.

Avrupa Dalgıç Birliği (DAN Europe) çalışanları daha sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevre için Hyundai Kona Elektrik modeliyle yaklaşık 25 bin kilometre yol kat etti.

Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai ve DAN Europe, ortak bir sosyal sorumluluk projesi geliştirerek deniz kirliliğine dikkati çekti. Aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacıyla projeyi hayata geçirdi.

Bu kapsamda, DAN Europe, KONA Elektrik ile altı ay süren uzun bir tur gerçekleştirdi. Kuruluşun elçileri, eko-sisteme dikkat çekmek için çevre dostu bir araçla 25 bin kilometre yol kat etti.

Yakın bir zamanda ilk sürdürülebilir turunu tamamlayan DAN Europe, kurumsal elçileri Alana Alvarez ve Manuel Bustelo ile 17 ülkedeki paydaşları ziyaret etti.

Birkaç yıldır dalış yapan Alvarez ve Bustelo, deniz ekosisteminin büyük ölçüde değiştiğini fark etti. Bu doğrultuda ilgili kuruluşlar ve Hyundai ile bağlantı kuran ikili, özellikle denizlerin ve okyanusların temiz tutulması hususunda çalışmalar yaptı.

Ürettiği çevre dostu yeni nesil otomobillerle de son yıllarda öne çıkan Hyundai'ın "Sağlıklı Denizler" adlı proje ile 2021 yılında mavi sulardan 78 tondan fazla atık toplandı. Sürdürülebilir ürünler yaratmak ve sosyal çevre bilincini kitlelere yaymak için DAN Europe'u destekleyen Hyundai, iş birliğinin hem sualtında hem de karada olmasını hedefliyor.

"Sürdürülebilir Tur", 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü'nde başlamış ve DAN Europe çalışanları ilk olarak İtalya'nın Roseto Degli Abruzzi kentindeki bir plajı temizlemişti. Yaklaşık altı ay boyunca İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'ı içeren 17 Avrupa ülkesini ziyaret eden ekip, çok sayıda şirketin CEO'ları, kurucuları, STK'lar ve sürdürülebilir ürünlerle çalışan start-up'lar da dahil olmak üzere önemli isimlerle bir araya geldi. Daha sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevre savunuculuğunu yapmak için yaklaşık 25 bin kilometre yol kat eden ikili, amaçlarına tam olarak uyması için doğa dostu bir otomobil olan Hyundai KONA Elektrik modelini tercih etti. Bu tur boyunca sıfır emisyonla hareket eden KONA Elektrik, düşük tüketimi ve uzun menziliyle de DAN Europe ekibine önemli avantajlar sağlamış oldu.

Hyundai, sadece otomobil üretmeyerek çevreye ve gelecek nesillere karşı olan tutumunu sürdürmeye ve ilgili kuruluşlara destek olmaya devam edecek.

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Otomobil, Hyundai, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hyundai'den 25 bin kilometrelik sürdürülebilirlik turu - Son Dakika
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