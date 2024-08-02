Hyundai'nin yeni Santa Fe modeli en başarılı SUV model seçildi

Ekonomi

Hyundai'nin yeni Santa Fe modeli, J.D Power tarafından kullanıcılar arasında yapılan araştırmalarda en başarılı SUV model seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Santa Fe modeli, performans, uygulama, genel düzen, konfor ve sorunsuzluk gibi kategorilerde başarı göstererek zirveye ulaştı.

Segmentindeki en yeni otomobillerden biri olan yeni Santa Fe, sürüş konforu ve kullanıcı memnuniyeti dolayısıyla yüksek not aldı.

Hyundai'nin tüm ürün gamında genel olarak güçlü bir performans artışı elde edilirken aynı zamanda B-SUV segmentindeki KONA da kendi sınıfında ikinci sırayı aldı ve çeşitli kategorilerde önemli başarılar gösterdi. Hyundai, böylelikle otomobil markası olarak ana otomobil üreticileri arasında üç basamak yükselerek dördüncü sıraya yerleşti.

J.D. Power, 1968 yılından bu yana yaptığı araştırmalarla biliniyor. Otomotiv verisi ve analitiğinde endüstriye ve tedarik zincirine, tüketici geri bildirimleri ve ileri seviye danışmanlık gibi çözümleri sağlayan kuruluş, aynı zamanda, yeni bir otomobil satın almak isteyen tüketicileri yönlendirerek karar aşamasında önemli bir rol oynuyor.