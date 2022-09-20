IATA danışma kuruluna THY'den 4 temsilci

DOHA'DA düzenlenen 78. IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıllık dönemde IATA'nın Danışma Kurullarına Türk Hava Yolları'ndan (THY) 4 temsilci atandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 78. IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın ardından danışma kuruluna THY'den Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve BT) Yardımcısı Kerem Kızıltunç, Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu ve Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Özlem Salihoğlu, sırasıyla Dijital Dönüşüm Danışma Kurulu, Kargo Danışma Kurulu, Hukuk Danışma Kurulu ve Endüstri İşleri Danışma Kurullarına atandı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı ve IATA Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Bolat, "IATA Yönetim Kurulu üyeliğinin ardından, Türk Hava Yolları'nın küresel sahnedeki konumu bu 4 kıymetli görevle daha da güçleniyor. Çalışma arkadaşlarımızın, uzmanlıkları ve sektörü hepimiz için daha iyiye götürme konusundaki kararlılıkları doğrultusunda Türk Hava Yolları'nı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.