Başkan Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB çalışanlarına 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacak

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının beklediği haberi verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, İBB çalışanlarına tek seferde 27 bin liralık maaş promosyonu ödemesi yapılacağını duyurdu.

TEK SEFERDE YATIRILACAK

Ekrem İmamoğlu'nun tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun."

İBB ÖNÜNDE ARBEDE YAŞANMIŞTI

Öte yandan banka promosyon görüşmelerinin şeffaf şekilde yönetilmediğini iddia eden işçiler, önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başkanlık binası önünde toplanmıştı. Basın açıklaması yapıp süreçte şeffaflık isteyen sendika üyeleri ile güvenlik personeli arasında arbede yaşanmıştı.