İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika

Türkiye'de halihazırda baskı altında olan ekonomi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hareketiyle iyiden iyiye sıkıştı. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybı, neredeyse her ürüne zam olarak yansıdı. Fırınlarda bu yıl gramı 365'ten 330'a düşen Ramazan pidesinin fiyatı 6 lira olarak belirlendi.

Gelişmenin ardından İstanbul'da gözler, Halk Ekmek'e çevrildi.

''EKONOMİK ZORLUKLARA RAĞMEN...''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla 330 gram Ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 3 liradan satılacağını duyurdu.

Ardından "Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" ifadesini kullandı.