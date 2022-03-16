İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

16.03.2022 13:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 3 liradan satışa sunulacağı haberini sosyal medya hesabından verdi.

Türkiye'de halihazırda baskı altında olan ekonomi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hareketiyle iyiden iyiye sıkıştı. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybı, neredeyse her ürüne zam olarak yansıdı. Fırınlarda bu yıl gramı 365'ten 330'a düşen Ramazan pidesinin fiyatı 6 lira olarak belirlendi.

Gelişmenin ardından İstanbul'da gözler, Halk Ekmek'e çevrildi.

''EKONOMİK ZORLUKLARA RAĞMEN...''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla 330 gram Ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 3 liradan satılacağını duyurdu.

Ardından "Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Ramazan pidesi de zamlandı! Ramazan pidesi de zamlandı! İBB Başkanı İmamoğlu, '14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlarla buluştu İBB Başkanı İmamoğlu, '14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlarla buluştu

Ramazan Pide Fiyatı, Ekrem İmamoğlu, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:54 Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu baronları" iddiasına sert tepki: Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:33 Hayvan hastanesi sahibi profesör genç kadın veterinere cinsel şiddetten yargılanıyordu: Kadının iç çamaşırında DNA bulundu
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:05:31. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement