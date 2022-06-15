İBB, Çapa'da uygun fiyatlı kent lokantasını faaliyete geçiriyor! 17 Haziran'da kapılarını hizmete açacak

Adamın, iyileştirdiği sincabı doğaya bıraktığı sırada beklenmeyen bir olay yaşandı

Bir döneme damga vuran futbolcu arabasında ölü bulundu! Olayın iç yüzü herkesi kahretti

Kuyu cinayetinde korkunç detaylar! Ölmeden önce ismini verdiği kişi her şeyi itiraf etti

Ne oldu Miçotakis? Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum" resti Yunan'a geri adım attırdı

Akaryakıt fiyatları nereye gidiyor? Konuyla ilgili bir yorum da Erdoğan'dan geldi

Enflasyonla alım gücü düşen çalışanı ve emekliyi rahatlatacak iki adım birden atılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiriyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yeni projeyle ilgili detayları sosyal medya hesabından duyurdu.

12.00 İLE 20.00 ARASI AÇIK OLACAK

İBB kent lokantaları gündüzleri saat 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Tabldot usulü dört çeşit yemek çıkaracak lokantalar, uygun fiyata hizmet verecek. Ayrıca lokantalarda çalışan görevlilerin tümü kadınlardan oluşacak.

İLK AÇILIŞ 17 HAZİRAN'DA

İBB tarafından hizmete sokulan kent lokantalarının ilki de kısa süre sonra hizmete giriyor. İlk kent lokantası 17 Haziran'da yapılacak törenle Çapa'da vatandaşların hizmetine açılacak.