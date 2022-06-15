İBB, Çapa'da uygun fiyatlı kent lokantasını faaliyete geçiriyor! 17 Haziran'da kapılarını hizmete açacak - Son Dakika
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İBB, Çapa'da uygun fiyatlı kent lokantasını faaliyete geçiriyor! 17 Haziran'da kapılarını hizmete açacak

15.06.2022 15:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarafından Çapa'da açılacak ve tabldot usulü hizmet verecek uygun fiyatlı kent lokantası 17 Haziran'da hizmete girecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir süreden bu yana üzerinde çalıştığı projeyi hayata geçiriyor. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yeni projeyle ilgili detayları sosyal medya hesabından duyurdu.

12.00 İLE 20.00 ARASI AÇIK OLACAK

İBB kent lokantaları gündüzleri saat 12.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Tabldot usulü dört çeşit yemek çıkaracak lokantalar, uygun fiyata hizmet verecek. Ayrıca lokantalarda çalışan görevlilerin tümü kadınlardan oluşacak.

İLK AÇILIŞ 17 HAZİRAN'DA

İBB tarafından hizmete sokulan kent lokantalarının ilki de kısa süre sonra hizmete giriyor. İlk kent lokantası 17 Haziran'da yapılacak törenle Çapa'da vatandaşların hizmetine açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabldot usulü, uygun fiyatlı kent lokantaları açıyor
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İbb, Ucuz ve Sağlıklı Yemek İçin Kent Lokantaları Açıyor İbb, Ucuz ve Sağlıklı Yemek İçin Kent Lokantaları Açıyor

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB, Çapa'da uygun fiyatlı kent lokantasını faaliyete geçiriyor! 17 Haziran'da kapılarını hizmete açacak - Son Dakika


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