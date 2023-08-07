İBB ile bakanlık anlaştı iddiası! İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam geliyor

Geçtiğimiz ay toplu taşıma zammı gündemiyle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME), tarafların anlaşma sağlayamaması nedeniyle karar alamamıştı. Yarın gerçekleştirilecek UKOME toplantısı öncesi tarafların zam oranında anlaştığı öne sürüldü.

İBB YÜZDE 57, TAKSİCİLER YÜZDE 100 ZAM İSTEDİ

27 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen UKOME toplantısında İBB yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam talep etmişti. Ancak her iki teklifi de fazla bulan bakanlık temsilcileri yüzde 40 zam önermişti. Tarafların anlaşamaması nedeniyle zam ağustos ayına ertelenmişti.

YÜZDE 45'LİK ZAMDA ANLAŞMA SAĞLANDI

UKOME'nin bir sonraki toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Halk TV'de yer alan habere göre, bakanlık temsilcileri ile İBB'nin yüzde 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda uzlaştığı öne sürüldü.

YENİ TARİFE

Yüzde 45'lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL'den bin 126 TL'ye öğrenci abonmanı 140 TL'den 203 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 14,35 TL'ye öğrenci bileti 4,83 TL'den 7 TL'ye, taksi indi-bindi 40 TL'den, 58 TL olacak.