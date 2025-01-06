Otobüs, metro, metrobüs, servis ve aylık abonman gibi ücretlere yapılacak zam, İstanbulluların gündeminde. İstanbulkart kullanıcılarını etkileyecek yeni tarifeler büyük merakla bekleniyordu.
İBB, bugün gerçekleşen UKOME toplantısında toplu taşıma zam oranları görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yapılmasını istediği yüzde 55'lik zam teklifi yüzde 46.09'a düşürüldü. Ancak bu oran da kabul edilmedi ve zam teklifi tekrar görüşülmesi için alt komisyona gönderildi.
Bundan sonraki süreçte alt komisyonda yapılacak toplantılar sonrası ortaya çıkacak zam teklifi UKOME gündemine getirilecek ve sonrasında teklif oylanacak.
Halihazırda uygulanan fiyat tarifesi şu şekilde:
Tam bilet: 20 lira
Öğrenci: 9.76 lira
Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 lira
Öğrenci abonman: 282,5 lira
Tam abonman: 1569 lira
Metrobüs - Tam: 29,68 lira
Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 lira
Metrobüs - Öğrenci: 9,76 lira
İstanbul'da toplu taşıma ücret tarifesi en son Ağustos 2024'te zamlanmıştı. Yeni bir zam kararı alınması, özellikle ekonomik koşulların zorlu geçtiği bir dönemde şehir sakinlerini etkileyecek önemli bir gelişme olacak.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu - Son Dakika
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