İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu

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İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi. Karar alt komisyona gönderildi.

06.01.2025 11:34
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Otobüs, metro, metrobüs, servis ve aylık abonman gibi ücretlere yapılacak zam, İstanbulluların gündeminde. İstanbulkart kullanıcılarını etkileyecek yeni tarifeler büyük merakla bekleniyordu.

İBB, bugün gerçekleşen UKOME toplantısında toplu taşıma zam oranları görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımaya yapılmasını istediği yüzde 55'lik zam teklifi yüzde 46.09'a düşürüldü. Ancak bu oran da kabul edilmedi ve zam teklifi tekrar görüşülmesi için alt komisyona gönderildi.

Bundan sonraki süreçte alt komisyonda yapılacak toplantılar sonrası ortaya çıkacak zam teklifi UKOME gündemine getirilecek ve sonrasında teklif oylanacak.

MEVCUT TOPLU TAŞIMA FİYAT TARİFESİ

Halihazırda uygulanan fiyat tarifesi şu şekilde:

Tam bilet: 20 lira

Öğrenci: 9.76 lira

Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 lira

Öğrenci abonman: 282,5 lira

Tam abonman: 1569 lira

Metrobüs - Tam: 29,68 lira

Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 lira

Metrobüs - Öğrenci: 9,76 lira

TOPLU TAŞIMAYA ZAM NE KADAR OLDU?

İstanbul'da toplu taşıma ücret tarifesi en son Ağustos 2024'te zamlanmıştı. Yeni bir zam kararı alınması, özellikle ekonomik koşulların zorlu geçtiği bir dönemde şehir sakinlerini etkileyecek önemli bir gelişme olacak.

İstanbul\'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu

İstanbulkart, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Zafer musaboğlu:
    Eko seçildiğinde 2.5 liraydı şuan 20 lira...milyonlarca yolcusu olan bir işletme hala zam telaşındaysa chpye oy verenler bogunda boğulsun 231 81 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    İNSAFIN KURUSUN İMAMOĞLU YÜZDE 46 NEYE ZAM GELDİ 252 28 Yanıtla
  • Emirhan Uslu:
    Hem Ak partiye kızarlar hem kendileri yüksek zam getirirler. Herşey çok güzel oldu mu İstanbul? 224 26 Yanıtla
  • Yunus Gelturan:
    enflasyon %46 yapılacak zami normal karşılıyorum ancak asgari ücrete %30 zamin yapıldığı yerde %30 üstü zamları şidetle kiniyorum 237 7 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    cocukluk askimsin Suya %85 zam yapan Kayseri Büyükşehir belediye başkanının heykelini dikin insaflıymış İmamoğlu %600 zam yaptı yetmemiş Olacakki bir sonraki ayda yüzde 17.5 zam yaptı 250 TL gelen su faturam 1245 TL gelmiş 234 3 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hahahaah yuzde 46 mi hersey cok guzel oluyor oyle boyle degil cehape ancak atar tutar icraate geldimi koca bir sifir bos teneke eko geldiginde suyun ulasimin bedava olacagini sananlar vardi al birini vur otekine akpnin alternatifi asla cehape degil olamaz 210 13 Yanıtla
  • Kingsman:
    bütün troller dolusmus yine buraya, hükümet herseye en az yüzde 45 ten başlayıp kira,vergi harçlara yüzde 90 a kadar zam yaparken, asgariye yzde 30, emekliye yüzde 15 verirken oda kök maaşa, sesiniz çıkmaz diliniz gtunuze kaçar. 24 178 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Kayseri de suya %85 geldi koyunlar memnun. şimdi ibbye laf atmaya gelirler 36 132 Yanıtla
  • Ozan Aslan:
    Zaten bizde bu zamlar nerde kaldı diyorduk ya helal olsun asgari ücrete %30 zam gelirken diğer herşeye nasıl %46 gelir anlamış değilim insanın aklıyla dalga geçiyorlar 154 5 Yanıtla
  • ünal yalçın:
    Bu ibb de iyi hoş ama bu zam konusunda bu sene bokunu çıkarıyor.. Akp yapıyor kızıyoruz.. Bari siz onlara vagon olmayın. 128 7 Yanıtla
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