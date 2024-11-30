İBB Verilerine Göre Sebze ve Meyve Fiyatlarında Yüzde 200'ü Aşan Artış - Son Dakika
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Ekonomi

İBB Verilerine Göre Sebze ve Meyve Fiyatlarında Yüzde 200'ü Aşan Artış

İBB Verilerine Göre Sebze ve Meyve Fiyatlarında Yüzde 200\'ü Aşan Artış

İstanbul'da sebze ve meyve fiyatları son bir yılda yüzde 200'ü aşan oranda arttı. Brokoli, çarliston biber ve domates en çok zamlanan ürünler arasında yer aldı.

30.11.2024 10:54  Güncelleme: 10:55
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hal Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz kasım ayından bu yana sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 200'ü aşan artışlar yaşandı. Son bir yılda fiyatı en çok artan sebze yüzde 260'lık artışla brokoli oldu. Brokolinin kilogram fiyatı 90 liraya çıktı. Brokoliyi, yüzde 250'lik artışla çarliston biber ve domates takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü'nün verileri, temel gıda olan sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi. Geçtiğimiz kasım ayından bu yana, pek çok sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 200'ü aşan artışlar dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında 25 TL'den satılan brokolinin kilosu, bu yıl kasım ayında yüzde 260'lık artışla 90 TL oldu. Zam şampiyonu brokoliyi çarliston biber ve domates izledi. Çarliston biber ve domates fiyatları 20 TL'den 70 TL'ye çıkarak yüzde 250 oranında arttı. Karnabahar ise yüzde 233'lük artışla 15 TL'den 50 TL'ye çıktı. Sofraların temel gıdalarından olan semizotu, patlıcan, kabak, göbek, kıvırcık, salatalık ve biberlik dolma da yüzde 100'ün üzerindeki artışlarıyla dikkat çekti.

Fiyatı en fazla artan meyve mandalina oldu

Yıl içerisinde en çok zamanlanan meyve ise kış aylarının vazgeçilmezi mandalina oldu. Geçtiğimiz kasım ayında kilosu 15 TL'den satılan mandalina yüzde 233'lük artışla 50 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde üzüm, yüzde 150'lik artışla 28 TL'den 70 TL'ye; çilek, yüzde 100'lük artışla 150 TL'den 300 TL'ye çıktı. Limon, nar, portakal, muz ve Trabzon hurması da fiyat artışından etkilendi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İBB Verilerine Göre Sebze ve Meyve Fiyatlarında Yüzde 200'ü Aşan Artış - Son Dakika

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