"IBM Cloud Marketplace" ile dijitalde satış ve sipariş artık daha kolay - Son Dakika
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"IBM Cloud Marketplace" ile dijitalde satış ve sipariş artık daha kolay

05.04.2022 13:16
"IBM Cloud Marketplace" ile dijitalde satış ve sipariş artık daha kolay

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki temsilcisi Penta Teknoloji, iş ortakları için "IBM Cloud Marketplace" hizmetini sunmaya başladı.

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki temsilcisi Penta Teknoloji, iş ortakları için "IBM Cloud Marketplace" hizmetini sunmaya başladı. Penta Teknoloji bu hizmet sayesinde müşterilerinin tüm satış ve sipariş süreçlerine hız ve kolaylık getiriyor.

30 yılı aşkın süredir bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, iş ortakları için benzersiz ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Son dönemin en yenilikçi bulut çözümlerini sağlayan "IBM Cloud Marketplace" hizmetini devreye alan Penta Teknoloji bu sayede müşterilerinin dijital pazaryerlerine erişimini kolaylaştırıyor. Penta Teknoloji iş ortakları, otomatik olarak kullanıma hazır hale gelen ve çalışmaya başlayan IBM Cloud Marketplace ile müşterilerine modern teknolojiye uygun bir tecrübe sunma ve hızlı servis sağlama imkanına sahip oluyor. IBM iş ortakları portalinden sözleşmeyi onaylayan firmalar, Penta Teknoloji'yi IBM Cloud Aggregator olarak seçip, ürüne özel yetkilendirme gerekmeden, ilk günden itibaren satış yapmaya başlayabiliyor.

"Müşterilerimiz için portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz"

İş ortaklarının dijital dünyadaki geleceğini güvence altına almak adına efektif ve yenilikçi çözümler sunduklarını belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi:

"İş ve satış süreçlerinin dijitalleştiği günümüzde IBM'in dijitalleşme yolunda attığı adımların bir parçası olan bu satış modelini, Türkiye'de ilk ve tek, MEA Bölgesi'nde ise tek yerel sağlayıcı olarak biz pazara sunuyoruz. Penta Teknoloji olarak; gerek teknolojik alt yapımız gerekse IBM iş süreçlerindeki yetkinliğimizle bu alanda öncü olmaktan ve Penta IBM Cloud Marketplace'i iş ortaklarımızın hizmetine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şu an IBM tarafında açık olan tüm SaaS - Cloud çözümleri ile hizmet veren Penta IBM Cloud Marketplace, IBM tarafındaki geliştirmelere paralel olarak daha geniş bir ürün portföyüyle ilerlemeye devam edecek." - İSTANBUL

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Türkiye, cloud, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'IBM Cloud Marketplace' ile dijitalde satış ve sipariş artık daha kolay - Son Dakika


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SON DAKİKA: "IBM Cloud Marketplace" ile dijitalde satış ve sipariş artık daha kolay - Son Dakika
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