İbradı\'da İncir Rekoltesi Düşüyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde, Bursa siyah inciri üreticisi, bu yıl beklediği rekolte artışını yakalayamadı. Geçen yıla göre yüzde 30 rekolte artışı bekleyen üreticiler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yaz yağmurları, dolu ve erkek incirlerin erken kuruması nedeniyle yaklaşık yüzde 50 kayıp bekliyor. Ürünün azalması nedeniyle kalan incirlerin daha iri ve kaliteli olması bekleniyor. 200 ağacın bulunduğu bahçede geçen yıl yaklaşık 15 ton ürün alan üretici, bu yıl 7-8 ton arasında hasat bekliyor.

İbradı'nın yaklaşık 800 rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde Bursa siyah inciri yetiştiren üretici Mesut Şanlı, sezon başında geçen yıla göre yüzde 30 civarında rekolte artışı beklediklerini ancak hava şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

"İncirlerin yarısı döküldü"

Aşırı sıcaklıkların başlamasından önce ağaçlarda çok iyi durumda ham incir bulunduğunu belirten Şanlı, "Geçen yıla göre bu yıl rekoltede yüzde 30 civarında bir artış bekliyorduk. Fakat sonradan mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklar olmasından dolayı incirlerimizin yarısı döküldü. Hasatta bu yıl yüzde 50 oranında düşüş bekliyoruz. Ağaçlarda incir seyrek olmasından dolayı ise bu yıl kalite, geçen yıla göre daha iyi olacak" dedi.

200 ağaçtan 7-8 ton ürün bekleniyor

Bahçesinde 200 Bursa siyah incir ağacı bulunduğunu belirten Şanlı, geçen yıl 15 ton civarında ürün aldıkları bahçeden bu yıl 7-8 ton arasında hasat beklediklerini söyledi.

Şanlı, "20 dönüm arazide kurulu bahçemizde 200 adet incir ağacımız var. Havalar bu yıl oldukça sıcak geçti. Aşırı sıcaklar ve erkek incirin olmamasından dolayı geçen yıla göre yüzde 50 düşüş olacak. Fakat kalan incirler daha büyük ve iri olacak. Geçtiğimiz yıl 15 ton civarında siyah incir hasadı yapmıştık. Bu yıl 7-8 ton arasında kalacak" diye konuştu.

Yağmur, dolu ve erkek incir kaybı üretimi vurdu

Aşırı sıcakların yanı sıra yaz yağmurları ve dolunun da incirleri etkilediğini ifade eden Şanlı, erkek incirlerin erken kurumasının da verim kaybında önemli rol oynadığını söyledi.

Şanlı, "Yaz yağmurları yağdı, dolu etkiledi. Erkek incirler de kurudu. Tohumlama yaptığımız erkek incirler erken kurudu, yerine yenisini asamadık. Dolayısıyla incirlerin dökülmesine neden oldu. Meyve az olacak" ifadelerini kullandı.

Bahçedeki yaklaşık 80 ağacın da bu yıl gençleştirme çalışması kapsamında bulunmasının toplam üretimi etkilediğini belirten Şanlı, hava şartlarının üretici açısından zorlu bir sezon yaşattığını kaydetti.

"Kalitesi ve aroması muhteşem"

Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen Bursa siyah incirinin bölgenin iklimine yıllar içerisinde uyum sağladığını belirten Şanlı, ürünün doğal yöntemlerle yetiştirildiğini söyledi.

İncir ağaçlarına fenni gübre kullanmadıklarını belirten Şanlı, "İncirlerimize kesinlikle fenni gübre vermiyoruz. Hayvan gübresi ile besleme yapıyoruz. Her şey doğal. Ürünlü 800 rakımlı bir köydür. Bursa siyah incir ağaçlarımız bölgemize yıllar önce uyum sağladı. Lezzet ve tat olarak kalitesi tartışılmaz. Aroması muhteşemdir. 7-8 tanesi bir kilogram gelmektedir" dedi.

Rekoltedeki düşüşün yalnızca Bursa siyah incirinde olmadığını belirten Şanlı, bölgede yetiştirilen yerli incirlerde de benzer şekilde verim kaybı yaşandığını söyledi.

Hasat dönemi 30 gün sürecek

Hava şartları nedeniyle bu yıl hasadın yaklaşık bir ay gecikmesinin beklendiğini belirten Şanlı, hasat eylül ayının ilk haftasında başlanacağını ve hasadın eylül ayının sonuna kadar sürmesini beklediklerini ifade etti.

Üreticiler, bu yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle Bursa siyah incirinde fiyatların yükselmesinden endişe ederken, daha az miktarda üretilecek incirlerin iri yapısı, aroması ve kalitesiyle tüketiciden yoğun talep görmesini bekliyor.