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İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine katıldı - Son Dakika

İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine katıldı

02.02.2022 13:17

İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine katıldı İbrahim Tatlıses'ten Burhaniye'ye dev yatırım Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, yapılan ihale ile AVM projesini hayata geçirerek dev bir yatırıma daha imza attı.

İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine katıldı

İbrahim Tatlıses'ten Burhaniye'ye dev yatırım

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, yapılan ihale ile AVM projesini hayata geçirerek dev bir yatırıma daha imza attı. 28 Aralık 2021 Salı günü Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda kapalı teklif usulü ile ihalesi yapılan AVM projesine İbrahim Tatlıses adına katılan şirket Genel Müdürü Şule Yazar ihaleyi kazanmıştı. Projenin imza töreni Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in makamında gerçekleşti. İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada, "Burhaniye'ye güzel bir proje kazandıracağız" dedi.

12 bin 200 metrekare peyzaj alanına sahip projede 100 adet işyerinin olduğu satış yerleri, yeme-içme alanları, eğlence, oyun alanları, sosyal donatı alanları, teknik hacimler, ATM gibi kullanım alanları bulunacak olup, inşaat başladıktan sonra 720 günde tamamlanacak. Şirket projeyi bitirdikten sonra 23 yıl üst kullanım hakkından sonra AVM, belediye mülkiyetine geçecek.

Burhaniye Belediyesi'nde yapılan imza töreninde belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları hazır bulundu. Karşılıklı imzalar atılmadan önce Başkan Deveciler projenin detaylarını anlattı. Deveciler, "Resmi gazeteyle birlikte diğer gazetelerde ihalemiz yayınlandı. Dolayısıyla şeffaf bir şekilde gerçekleşen ihale ile Sayın Şule Yazar ihaleyi yıllık 360 bin TL ile 23 yıllık üst kullanım hakkıyla kazanmış oldu. Bu projeyle kentimize değer katmaya ve söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Proje adına konuşan İbrahim Tatlıses ise, "Bu proje beni çok heyecanlandırdı, alnımızın akıyla bunu da gerçekleştireceğiz. Genel Müdürüm bana 700 kişi bu projede iş sahibi olacak dediğinde hemen kabul ettim. Başkanımızın el birliği ile Burhaniye'ye güzel bir proje kazandıracağız. Büyük kentler artık yaşanmaz oldu, Burhaniye yaşanacak bir kent" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine katıldı
İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine katıldı
İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine katıldı

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Burhaniye Belediyesi, Ali Kemal Deveciler, İbrahim Tatlıses, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İbrahim Tatlıses AVM projesi imza törenine katıldı - Son Dakika Ekonomi


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