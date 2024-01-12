IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne Taşkın Kızılok Getirildi

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdür görevine, Taşkın Kızılok getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğanın gücüyle sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmayı amaçlayan IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlük görevini, enerji sektöründe 25 yıllık tecrübeye sahip Taşkın Kızılok üstlendi.

Kızılok, bilgi birikimi ve uzmanlığı ile IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin, "Dünya için enerji üretirken, dünyayı koruma" hedeflerine katkı sağlayacak.

Yenilenebilir enerji alanındaki iş geliştirme projeleri ile öne çıkan Kızılok, profesyonel iş hayatına 1999'da uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte bünyesinde başladı.

Elektrik sektörü yapılanma projelerinde uzmanlaşan Kızılok, daha sonra Türkiye genelinde hizmet veren bir başka enerji şirketinde 14 yıl boyunca İş Geliştirme ve Genel Yönetimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2022'den itibaren IC Holding'in enerji sektöründe faaliyet gösteren IC İçtaş Enerji'de Türkiye ve yurtdışı yenilenebilir enerji sektöründe iş geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Taşkın Kızılok, 2023 sonu itibariyle IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü görevine atandı.