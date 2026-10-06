IC Holding, IC Enterra'da halka açık payı yüzde 10'a kadar artırma kararı aldı - Son Dakika
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IC Holding, IC Enterra'da halka açık payı yüzde 10'a kadar artırma kararı aldı

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IC Holding, IC Enterra'nın halka açık hisselerindeki payını yüzde 4,5'ten yüzde 10'a kadar artırabilmesine imkan sağlayan pay alım kararı aldı. Yüzde 10'luk oran üst sınır olurken, alımların kapsamı ve zamanlaması piyasa koşullarına göre belirlenecek.

IC Holding, sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve piyasa koşullarını dikkate alarak, yenilenebilir enerji şirketi IC Enterra'nın halka açık hisselerindeki payını yüzde 4,5'ten yüzde 10'a kadar artırabilmesine imkan sağlayan pay alım kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüzde 10'luk oran piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleştirilebilecek alımlar için üst sınır olarak belirlendi.

Alımların kapsamı ve zamanlaması, holding kaynaklarının kullanımı, piyasa koşullarının IC Enterra hisseleri üzerindeki etkileri ve pay sahiplerinin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak belirlenecek.

1 Ekim itibarıyla BIST 100 Endeksi'nde yer alan IC Enterra, Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 10 yenilenebilir enerji santraliyle yaklaşık 500 megavat kurulu güce sahip bulunuyor.

Şirketin toplam 430 megavat büyüklüğündeki depolamalı rüzgar enerjisi santrali portföyünde yer alan projelerin tamamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri tamamlandı.

Depolamalı güneş enerjisi santrali projeleriyle birlikte yaklaşık 500 megavat büyüklüğündeki yeni yatırım portföyünün lisans süreçlerinin 2027'de tamamlanması, aynı yıl 3 projede yatırıma başlanması planlanıyor.

Türkiye'deki yatırımlarının yanı sıra yurt dışında geliştirdiği projelerle üretim portföyünü genişleten IC Enterra, toplam kurulu gücünü önümüzdeki 5 yılda bin megavatın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Holding Üst Yöneticisi Can Çaka, IC Enterra'nın ana hissedarı olarak şirketin gelecek dönem hedeflerini destekleyecek finansal kapasiteye sahip olduklarını belirtti.

Çaka, IC Enterra'nın halka açık hisselerindeki paylarını yüzde 10'a kadar artırabileceklerini ve yeni yatırımlarla artan üretim kapasitesinin destekleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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