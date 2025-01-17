IC Holding Sürdürülebilirlik Günü'nde Hedeflerini Paylaştı

Ekonomi

IC Holding, sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini paylaşmak üzere Geleneksel Sürdürülebilirlik Günü'nde paydaşlarıyla bir araya geldi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, IC Holding İnsan ve Kültür Başkanlığı liderliğinde DENK Yaşam Akademisi kapsamında yürütülen eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmaları, Yetenek Kazanımı ve Yönetimi Kıdemli Müdürü Derya Dali tarafından anlatıldı. IC Sürdürülebilirlik Günü, "Sürdürülebilirlik Raporlamasında Stratejik Adımlar" paneliyle devam etti.

Sürdürülebilirlik Kıdemli Müdürü Ayçe Canlı'nın moderasyonunu üstlendiği panel, PwC Türkiye Sürdürülebilirlik Kıdemli Müdürü Burcu Ece Öztaş Demirci, SKD Türkiye Proje Yöneticisi Elif Cüceloğlu ve Sustainee Kurucu Ortağı Ezgi Eğribozlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Holding Üst Yöneticisi (CEO) Can Çaka, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme", "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" ve "İklim Eylemi"ne odaklanarak projeler geliştirdiklerini belirtti.

Çaka, sürdürülebilirliğin, kurumsal yaklaşımlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu aktararak, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörleri kapsayan İklim Risk ve Fırsatları çalışmasını 2024'te tamamladık. 2025'te bu riskler, fırsatlar ve aksiyon haritaları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. 2030'da Grubun karbon emisyonunu yüzde 27 azaltmayı hedefliyoruz. Tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızla daha yeşil ve daha sorumlu bir geleceğe doğru yolculuğumuzu sürdürmekte kararlıyız. Odaklandığımız dört sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda yeni ve etkili projeler üretmeyi, döngüsel ekonomiyi destekleyecek faaliyetler geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele de şirketlerde sürdürülebilirlik bilincinin arttığını, ancak hedeflere ulaşmak için hızlarını artırmaları gerektiğini kaydetti.

Çele, şirketlerin yüzde 88'inin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda eyleme geçtiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Buna karşın bugüne kadar SKA'ların sadece yüzde 17'sinde ilerleme kaydedildi ve pandemi nedeniyle ilerleme hızı yavaşladı. SKA'lar yolunda istenen hıza kavuşulamamış olsa da sürdürülebilirlik alanında Paris Anlaşması, COP gündemi, BM Genel Kurulunda çevrenin bir insan hakkı olarak kabul edilmesi gibi düzenlemeler arka arkaya geliyor. Raporlama standartları değişiyor, bu standartların çerçeveleri gitgide sadece özel sektörü değil, tüm toplumu sürdürülebilirlik üzerinde toplayıp ilerletmeye yöneliyor. Sürdürülebilirlik politikaları küresel çapta artış gösteriyor, buna AB liderlik ediyor. Rekabetin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden kurgulandığı bir dönemdeyiz. Bu rekabette geride kalmamak için şirketlerin bugünden adım atması lazım ki, daha hızlı ve daha az maliyetle dönüşümü sağlayabilsinler."

"İyi yönetilen sürdürülebilirlik stratejileri, uzun vadeli büyüme ve karlılık için temel yapı taşıdır"

IC Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Vekili Barış Alpaslan ise sürdürülebilirlik kavramının yerini sürdürülebilir kalkınmaya bıraktığını ve çok boyutlu bir hal aldığını bildirdi.

Alpaslan, sürdürülebilirliğin kısa vadeli kar hedeflerinin gerisinde kalabildiğine değinerek, "Oysa şirketlerin başarısı sadece finansal göstergelere bağlı değildir. İyi yönetilen sürdürülebilirlik stratejileri, uzun vadeli büyüme ve karlılık için temel yapı taşlarıdır. Bu bağlamda sürdürülebilirliği bir zorunluluk olarak görmek yerine fırsat olarak görmek, dönüşümün anahtarıdır." açıklamasında bulundu.

IC Holding bünyesinde, kurumsal sürdürülebilirliğin tüm grup şirketlerinde içselleştirilmesi ve çalışanların (Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ÇSY) konularındaki farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla 2022'de kurulan IC Sürdürülebilirlik Takımı, yeni katılımlarla genişlemesini sürdürüyor.

Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminden iklim çözümlerine kadar 15 saatlik eğitim içeriği ve 8 modülden oluşan sertifika programını başarıyla tamamlayan gönüllülerin katılımıyla IC Sürdürülebilirlik Takımı, toplam 65 kişilik bir ekip oldu. Sürdürülebilirlik Günü'nde sertifikalarını alan takım, Sürdürülebilirlik Komitesi'ne bağlı çalışma gruplarında görev alarak, Grubun sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm şirketler nezdinde hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.