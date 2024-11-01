ICA\'dan 405 Milyon Dolar Bono İhracı

Ekonomi

IC Holding grup şirketlerinden ICA İçtaş Altyapı AŞ (ICA), bir Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) projesi olan Sarıyer - Kilyos Tüneli kapsamında 405 milyon dolarlık proje bonosu ihracını başarıyla tamamladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, yıllık yüzde 7,536 kupon oranına sahip olan bono, 31 Ekim 2027 vadeli olarak yapılandırıldı. Uluslararası yatırımcılara yönelik hazırlanan bonodan sağlanacak kaynağın tamamı proje yapımında kullanılacak. Uluslararası IFC standartlarına uyumlu çevresel ve sosyal etki analizleri başarıyla tamamlanan Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin yapımını IC İçtaş İnşaat üstlenecek.

2026'da hizmete açılması planlanan Sarıyer - Kilyos Tüneli, Maslak - Levent hattını Kuzey Çevre Yolu'na bağlayarak TEM ve E5 güzergahlarına alternatif bir rota sunarken, çift tüp olarak tasarlanan projede, 7'şer kilometrelik iki tünel ve yaklaşık 1 kilometrelik bağlantı yolu yer alacak.

Tünel, mevcut Çayırbaşı Tüneli'ni Uskumruköy Kavşağı'ndan Kuzey Çevre Otoyolu'na bağlayarak Sarıyer - Kilyos hattındaki ortalama ulaşım süresini 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek. Böylece, bölgede seyahat süreleri kısalarak zaman ve yakıt açısından önemli bir tasarruf sağlanacak.

Sarıyer - Kilyos Tüneli, sadece ulaşım açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda olası İstanbul depremine karşı tahliye ve kurtarma planları için de kritik bir rota olarak konumlanıyor.

Kuzey Çevre Otoyolu'nun "Tahliye Yolu" olarak belirlenmesi sayesinde tünelin, yoğun nüfuslu bölgelerden İstanbul'un kuzeyine hızlı erişim sağlayarak acil durumlarda can ve mal güvenliğini artırması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Holding Mali İşler Direktörü (CFO) İsmail Birkan Özen, Sarıyer - Kilyos Tüneli projesinin Türkiye'de KÖİ altyapı projelerinin yapım aşamasında bonoyla finanse edilmesi açısından bir ilki temsil ettiğini belirtti.

Özen, Türkiye'deki altyapı projelerine uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımlar sağlama vizyonunu ortaya koyması açısından çok önemli olan Sarıyer - Kilyos Tüneli projesinin, gelecekteki benzer yatırımlara da model olmasını dilediklerini vurgulayarak, "Üstleneceğimiz farklı projelerin finansmanında da değerlendirmeyi planladığımız bono ihracıyla, yüksek miktarda yatırım gerektiren yeni faaliyetlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.