ICP DAS-BMP, COMPAMED 2024'te Yeni Ürünlerini Tanıtacak

Ekonomi

ICP DAS-BMP, yeni ürünlerini medikal teknoloji fuarı COMPAMED 2024'te sergileyecek.

Tayvan merkezli TPU (termoplastik poliüretan) üreticisi ve tedarikçisi olan ICP DAS-BMP (Biyomedikal Polimerler), COMPAMED 2024'te yeni ürünlerini tanıtacak. Fuar 11-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek.

Ayrıca şirket, Arothane ARP-B20 ve Durathane ALC-B40 ürünlerini de sergileyecek. Her iki ürün de ISO 10993-6 standartlarına uygun olarak 90 günlük implantasyon testlerinden geçtiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre; şirket, 70A'nın altında sertlik seviyelerine sahip yeni yumuşak ARP serisini de duyurdu. ARP-60A, ARP-63A ve ARP-67A'dan oluşan bu seri, çeşitli medikal uygulamalar için gelişmiş esneklik ve performansa sahip çok yönlü çözümler sunuyor. - İSTANBUL