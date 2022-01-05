İcradan yarı fiyatına satılık Maserati! 600 bin TL'den satışa çıkıyor

Maserati marka 2014 model otomobil, Ankara Batı İcra Dairesi tarafından 20 Ocak günü saat 10.35'de Ankara Batı Adalet Sarayı'nda satışa çıkacak. Aracın yakıt tipinin dizel, vites tipinin otomatik, renginin ise gri olduğu belirtildi. 1 milyon 200 bin TL değerindeki otomobil, 600 bin TL'ye icradan satışa çıkacak.

"İHALEDEN ARAÇ ALMAK DAHA UYGUN"

Konuyla ilgili bilgi veren icraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, "Geçtiğimiz yıllarda bir çok lüks aracın icradan ihale usulü ile satıldığını görmüştük. Bu defa 1 milyon 200 bin TL değerindeki Maserati marka aracı 600 bin TL'ye alma fırsatının bulunduğu bir ihale olacağını görüyoruz. Araçlar icra ihalelerinde piyasa değerinin yarı fiyatına satışa çıkıyor. Bu da ihalelere katılım ve ilgiyi hayli arttırıyor. Özellikle 2. el araç almak isteyenlerin bu tarz ihalelere katılarak daha uygun fiyata daha güvenilir araçlar alabilme fırsatı bulacaklarını söyleyebiliriz. Alıcıların icradan alınan araçların tüm bilgilerine doğru bir şekilde ihaleye çıkmadan önce ulaştığını görebiliyoruz. Şu sıralar kurdaki değişiklik nedeniyle de araçlarda farklı fiyatlar ortaya çıkıyor, en doğru fiyatı da bu tür ihalelerin belirlediğini de geçtiğimiz gün açıklamıştık" dedi.

"BİZE BAŞVURU YAPANLARA HER KONUDA YARDIMCI OLUYORUZ"

İcradan araç almak isteyenler için her keseye uygun bir araç bulunduğunu belirten Caner Çakı, "ihaleye katılarak araba almak isteyenler öncelikle bütçelerini belirleyecekler ve nasıl bir araç alacaklarına karar verecekler. Özellikle bize gelip konu ile başvuru yapanlara biz her konuda yardımcı oluyoruz ve bütün süreç hakkında kendilerine bilgi veriyoruz" diye konuştu.