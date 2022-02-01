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Ideathon Fikir Yarışması'nın kazananları açıklandı - Son Dakika

Ideathon Fikir Yarışması'nın kazananları açıklandı

01.02.2022 12:51
Ideathon Fikir Yarışması'nın kazananları açıklandı

Kuveyt Türk'ün üniversite öğrencilerine yönelik ikincisini düzenlediği Ideathon Fikir Yarışması'nı "Slipleri ortadan kaldırarak dijitalleştirmenin hedeflenmesi" konulu projesiyle BUYD ekibi kazandı.

Kuveyt Türk'ün üniversite öğrencilerine yönelik ikincisini düzenlediği Ideathon Fikir Yarışması'nı "Slipleri ortadan kaldırarak dijitalleştirmenin hedeflenmesi" konulu projesiyle BUYD ekibi kazandı.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, bu yıl ikincisi "sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya 340 başvuru yapıldı ve çeşitli aşamalardan geçen 9 yenilikçi fikir finalde jürinin karşısına çıktı.

Finalistlere, "Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek adına neler yapabiliriz?" sorusu yöneltildi. Yenilikçi fikir ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği yarışmada Kuveyt Türk, fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla gençlere "tasarım odaklı düşünme" eğitimi verdi. Gençler ayrıca, Kuveyt Türk'ün farklı departmanlarında görev alan ve kendilerine atanan mentorlarıyla yarışma boyunca yakından çalışma fırsatı buldu.

Yarışmanın sonunda birincilik ödülü, "Slipleri ortadan kaldırarak dijitalleştirmenin hedeflenmesi" konulu projesiyle BUYD ekibinin, ikincilik " ATM'lerde optimizasyon sağlayarak enerji tasarrufu oluşturmak ve bu tasarrufu ağaç dikimine yönlendirmek" konulu proje içeriğiyle Mevlüt Emre Güneş'in oldu.

Üçüncülüğe ise "İklim kriziyle mücadele için MCC kodlar üzerinden karbon ayak izinin takip edilmesi" konulu projesiyle BALs ekibi almaya hak kazandı. Yarışma sonucunda birinci proje 15 bin TL, ikinci 9 bin TL, üçüncü ise 6 bin TL nakit ödül kazandı.

"Farkındalık oluşturmayı hedefledik"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Selman Ortaköy, sürdürülebilirliği, topluma değer katan ve bu topraklarda kazandığını bu topraklar için faydaya dönüşten bir yaklaşımla ele aldıklarını bildirdi.

Gençlerin sürdürülebilirlikle ilgili yenilikçi fikirlerini dinlemeye ve hayata geçirmelerine yardımcı olmaya özen gösterdiklerini kaydeden Ortaköy, "Bu anlayışla yarışmamızı bu yıl 'sürdürülebilirlik' temasıyla düzenledik. Böylece hem etkimizi artırdık hem de gençlerimizin yanında yer alarak toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Ortaköy, geçen yılki Ideathon'u kazanan Feyza Tartar'ın katılımıyla bir proje uygulama ekibi kurduklarını anımsatarak, Feyza Tartar'ın projesini hayata geçirmek için çalışmaları yakında tamamlayacaklarını, bu yıl da dereceye girenlerle birlikte finans dünyasına sürdürülebilirlik alanında değer katan projeler geliştireceklerini anlattı.

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Kuveyt Türk, Türk Lirası, Üniversite, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ideathon Fikir Yarışması'nın kazananları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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