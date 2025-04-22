İDSO'dan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

DenizBank'ın desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın gerçekleştirilecek "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, Güneş Kaya yönetimindeki Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu'nun koristlerine eşlik edecek.

"İstkilal Marşı" ile başlayacak programda, klasik eserlerden çocuk şarkılarına uzanan bir repertuvar sahnelenecek. Etkinlikte Türkiye'nin önde gelen bestecilerinin eserlerinin yanı sıra ilk kez seslendirilen çocuk şarkıları da yer alacak.