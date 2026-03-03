IEA, Orta Doğu'daki Gelişmeler İçin Olağanüstü Toplandı - Son Dakika
IEA, Orta Doğu'daki Gelişmeler İçin Olağanüstü Toplandı

03.03.2026 18:09
IEA Başkanı Fatih Birol, enerji güvenliği için üye ülkelerle olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunların enerji güvenliğine etkileri nedeniyle IEA üye ülkelerinin olağanüstü toplandığını bildirdi.

Birol, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji güvenliği üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, petrol ve gaz piyasasındaki durumu görüşmek ve aksaklıklara karşı alınabilecek önlemleri görüşmek üzere, IEA üye ülkeleriyle olağanüstü toplantıda bir araya geldik. Yapıcı diyalog için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'a yönelik başlattığı ortak saldırılar sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması petrol ve doğal gaz tedarikinde önemli aksaklıklara yol açıyor.

Ayrıca, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından, şirketin dün buradaki LNG üretimini durdurması da piyasada enerji tedariki endişelerini artırıyor.

Kaynak: AA

