IF Wedding Fashion İzmir Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı Açıldı

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı Açıldı

18. IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda 180 firma son koleksiyonlarını sergiliyor. Fuar 22 Kasım'da sona erecek.

19.11.2024 13:46
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Alanında en büyük moda fuarlarından biri olarak gösterilen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 18. kez kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) işbirliğiyle Fuar İzmir'de gerçekleştirilen fuarda, 6 ülkeden gelinlik, abiye giyim, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarındaki 180 firma son koleksiyonlarını sergiliyor.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük gelinlik imalatçılarından biri olduğunu, ülkedeki gelinlik üretiminin yüzde 70'inin de İzmir'de gerçekleştiğini aktardı.

Fuarın ilk gününde bu yıl 15'inci kez düzenlenen "Köklere Dönüş" temalı Gelinlik Tasarım Yarışması'nın final defilesi de gerçekleştirildi.

Son 15'e kalan genç tasarımcıların eserlerinin sergilendiği defilede Öztürk Yılmaz birinci, Habibe Çakır ikinci ve Eren Timoçin üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödüllerini Yıldır, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul verdi.

Performans defilesinin de gerçekleştirileceği fuar, 22 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Damatlık, Ekonomi, Yaşam, izmir, Son Dakika

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