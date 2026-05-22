İFM'de 'Tek Durak Ofis' Açıldı

İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) yatırımcı ve katılımcılara yönelik süreçlerin daha hızlı, etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen "Tek Durak Ofis" hizmete açıldı.

İFM'den yapılan açıklamaya göre, açılış programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut ve İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İFM Kanunu kapsamında hayata geçirilen "Tek Durak Ofis" modeliyle, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu birçok idari işlemin tek merkezden yürütülmesi hedefleniyor.

Şirket kuruluş ve tescil işlemlerinden çalışma ve ikamet izinlerine, vergi ve sosyal güvenlik işlemlerinden iş yeri açma ve personel istihdam süreçlerine kadar geniş hizmet alanı sunan ofis, yatırımcıların başvuru, yönlendirme ve süreç takip işlemlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, uluslararası yatırımcılar için operasyonel kolaylığın büyük önem taşıdığını belirterek, "Dijitalleşme, erişilebilirlik ve hız odaklı hizmet anlayışıyla kurduğumuz Tek Durak Ofis ile yatırımcılara birçok işlemi tek merkezden gerçekleştirme imkanı sunuyoruz. İhtiyaç duydukları tüm işlemlerin etkin, hızlı ve koordinasyon içinde yürütülmesine yönelik ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık desteği de sağlayacağız. Bu modelin yatırım süreçlerini daha verimli hale getireceğine ve İFM'nin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İFM portalı üzerinden erişim kolaylığı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi koordinasyonunda faaliyet gösterecek "Tek Durak Ofis" bünyesinde, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası ve Ümraniye Belediyesi doğrudan hizmet verecek.

Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ziraat Bankası gibi kurumlar da İFM portalı üzerinden süreçlere destek sağlayacak.

"Tek Durak Ofis" hizmetlerinden İFM'de faaliyet göstermek üzere başvuruda bulunan şirketler, İFM katılımcı belgesine sahip kuruluşlar, çalışanları ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından uygun görülen nitelikli uluslararası yatırımcılar yararlanabilecek.

Aynı zamanda Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında "nitelikli uluslararası doğrudan yatırım" kriterlerini sağlayan yatırımcılar da bundan faydalanabilecek. "Tek Durak Ofis"e başvuru, randevu ve süreç takip işlemleri ise dijital olarak İFM portalı üzerinden gerçekleştirilecek.