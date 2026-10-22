İFM'deki iki taşınmazı Turkcell ve TTECH 16 milyar 511 milyon 700 bin liraya alacak - Son Dakika
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İFM'deki iki taşınmazı Turkcell ve TTECH 16 milyar 511 milyon 700 bin liraya alacak

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Turkcell, İstanbul Finans Merkezi'ndeki iki taşınmazı KDV hariç 16 milyar 511 milyon 700 bin liraya satın alacak. B Blok'u 6 milyar 983 milyon 204 bin 159 liraya Turkcell, A Blok'u 9 milyar 528 milyon 495 bin 841 liraya bağlı ortaklığı TTECH alacak.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan iki taşınmazın toplam 16 milyar 511 milyon 700 bin lira bedelle satın alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan, TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim AŞ'ye ait, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 3328 Ada, 2 Parsel, B Blok adresinde yer alan taşınmaz, KDV hariç 6 milyar 983 milyon 204 bin 159 lira bedelle Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ tarafından satın alınacak.

Aynı lokasyonda yer alan A Blok'taki taşınmazın ise Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme AŞ (TTECH) tarafından KDV hariç 9 milyar 528 milyon 495 bin 841 lira bedelle satın alınması kararlaştırıldı.

Böylece iki taşınmazın toplam satın alma bedeli KDV hariç 16 milyar 511 milyon 700 bin lira oldu.

Açıklamada ayrıca tapu devir işlemleri öncesinde satın alımın kamuya duyurulmasının süreci olumsuz etkileyebileceği ve şirketin yasal hak ve menfaatlerine zarar verebileceği dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 24 Eylül 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
İstanbul Finans MerkeziTurkcellEkonomiEmlakSon Dakika

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