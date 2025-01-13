İFM ve Hong Kong'dan İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İFM ve Hong Kong'dan İşbirliği Anlaşması

İFM ve Hong Kong\'dan İşbirliği Anlaşması

İstanbul Finans Merkezi, Hong Kong FSDC ile işbirliği anlaşması imzalayarak finans alanında ortak projeler geliştirecek.

13.01.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Finans Merkezi (İFM), küresel finans dünyasında iş ortaklıklarına yeni bir halka daha ekleyerek Hong Kong Financial Services Development Council (FSDC) ile bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

İFM'den yapılan açıklamaya göre, Merkez ile FDSC arasında yapılan anlaşmayla iki güçlü finans merkezi arasında bilgi ve uzmanlık paylaşımının artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi ve finans sektöründe yeni fırsatlar yaratılması amaçlanıyor.

İstanbul Finans Merkezi, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer alan modern altyapısıyla Türkiye'nin küresel finans piyasalarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken, Hong Kong'un köklü finansal deneyimiyle birleşen bu ortaklık, her iki şehir için de yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir büyüme adına büyük bir potansiyel barındırıyor.

Anlaşma kapsamında belirlenen işbirliği alanları ise finans sektöründe bilgi ve deneyimin paylaşımı, eğitim programları, uzman değişimi ve delegasyon ziyaretleri, ortak tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi, uluslararası finansal hizmetler ve ürünler üzerine bilgi alışverişi, her iki merkezin uzmanlık ve teknoloji alanında işbirliği yapması oldu.

"Anlaşma, sektörün yenilikçi çözümler üretmesine katkı sağlayacak"

Açıklamada, anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, "Uluslararası alanda varlığımızı güçlendirmek ve finans dünyasındaki işbirliklerimizi derinleştirmek adına önemli bir kilometre taşıdır. Bu anlaşma sadece iki finans merkezi arasında bir bağ kurmakla kalmayacak, aynı zamanda finansal hizmetler ve teknolojilerde bilgi ve deneyim alışverişini mümkün kılarak sektörün yenilikçi çözümler üretmesine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Hong Kong gibi köklü bir finans merkeziyle böyle bir ortaklığın, İstanbul Finans Merkezi'nin küresel arenada daha fazla görünürlük kazanmasını ve uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelmesini sağlayacağını bildiren Erdem, bu işbirliğinin, hem İstanbul'un hem de Hong Kong'un finansal ekosistemlerini güçlendirerek sürdürülebilir büyüme ve inovasyon için yeni fırsatlar yaratacağına inandıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

İstanbul Finans Merkezi, Uluslararası İlişkiler, Hong Kong, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İFM ve Hong Kong'dan İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:43. #1.12#
SON DAKİKA: İFM ve Hong Kong'dan İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.