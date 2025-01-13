İFM ve Hong Kong\'dan İşbirliği Anlaşması

Ekonomi

İstanbul Finans Merkezi (İFM), küresel finans dünyasında iş ortaklıklarına yeni bir halka daha ekleyerek Hong Kong Financial Services Development Council (FSDC) ile bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

İFM'den yapılan açıklamaya göre, Merkez ile FDSC arasında yapılan anlaşmayla iki güçlü finans merkezi arasında bilgi ve uzmanlık paylaşımının artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi ve finans sektöründe yeni fırsatlar yaratılması amaçlanıyor.

İstanbul Finans Merkezi, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında yer alan modern altyapısıyla Türkiye'nin küresel finans piyasalarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken, Hong Kong'un köklü finansal deneyimiyle birleşen bu ortaklık, her iki şehir için de yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir büyüme adına büyük bir potansiyel barındırıyor.

Anlaşma kapsamında belirlenen işbirliği alanları ise finans sektöründe bilgi ve deneyimin paylaşımı, eğitim programları, uzman değişimi ve delegasyon ziyaretleri, ortak tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi, uluslararası finansal hizmetler ve ürünler üzerine bilgi alışverişi, her iki merkezin uzmanlık ve teknoloji alanında işbirliği yapması oldu.

"Anlaşma, sektörün yenilikçi çözümler üretmesine katkı sağlayacak"

Açıklamada, anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, "Uluslararası alanda varlığımızı güçlendirmek ve finans dünyasındaki işbirliklerimizi derinleştirmek adına önemli bir kilometre taşıdır. Bu anlaşma sadece iki finans merkezi arasında bir bağ kurmakla kalmayacak, aynı zamanda finansal hizmetler ve teknolojilerde bilgi ve deneyim alışverişini mümkün kılarak sektörün yenilikçi çözümler üretmesine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Hong Kong gibi köklü bir finans merkeziyle böyle bir ortaklığın, İstanbul Finans Merkezi'nin küresel arenada daha fazla görünürlük kazanmasını ve uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelmesini sağlayacağını bildiren Erdem, bu işbirliğinin, hem İstanbul'un hem de Hong Kong'un finansal ekosistemlerini güçlendirerek sürdürülebilir büyüme ve inovasyon için yeni fırsatlar yaratacağına inandıklarını vurguladı.