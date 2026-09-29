Ifo, AB'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin inovasyonu zayıflatabileceğini bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ifo, AB'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin inovasyonu zayıflatabileceğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ifo, AB'nin Çin'e planladığı gümrük vergilerinin tedarik bağımlılıklarını ve haksız rekabeti çözmede sınırlı kalacağını bildirdi. Analize göre önlemler, Çin menşeli ara malı kullanan Avrupalı üreticileri maliyet baskısıyla etkileyebilir; korumacılık inovasyonu zayıflatabilir.

Alman düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'e uygulamayı planladığı özel gümrük vergilerinin, tedarik bağımlılıklarını ve haksız rekabet sorunlarını çözmede yalnızca sınırlı etkiye sahip olacağını bildirdi.

Münih merkezli Ifo Enstitüsü, "AB'nin Çin'e Yönelik Gümrük Vergilerini Yeniden Düşünmek: Hedefler ve Çelişkiler" başlıklı analizini kamuoyuyla paylaştı.

Analizde, özellikle çelik ve elektrikli araç sektörlerinde Çin'in sübvansiyonlu ve ucuz ürünlerine karşı düşünülen korumacı önlemlerin ekonomik maliyetlerine dikkati çekildi.

İhracatçı şirketler maliyet baskısı altında kalacak

Çin'den ithal edilen sübvansiyonlu ürünlere getirilecek telafi edici vergilerin sadece tüketicileri değil, Çin menşeli ara malı kullanan Avrupalı üreticileri de olumsuz etkileyeceğinin savunulduğu analizde, daha pahalı hale gelen ara malların özellikle ihracat odaklı Avrupalı şirketlerin küresel pazardaki rakiplerine karşı rekabet gücünü zayıflatacağı ifade edildi.

Analizde, AB'nin uygulamayı planladığı gümrük vergilerinin sınırlarına da dikkati çekildi. Avrupa imalat sanayisinin üretiminin yaklaşık dörtte birini AB dışındaki üçüncü pazarlara sattığı hatırlatılan raporda, bu vergilerin üçüncü ülkelerde geçerli olmayacağı ve Avrupalı üreticilerin buralarda Çin rekabetiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Ifo analizinde, Pekin yönetimine karşı yaptırım gücünü artırmak için AB'nin Çin politikasını tek taraflı yönetmek yerine stratejik ortaklıklar kurması gerektiği tavsiye edildi.

Analizde, AB'nin ihtiyaç duyduğu küresel ortakları hedef alan ticari önlemlerden kaçınmasının, Pekin karşısındaki müzakere masasında elini güçlendireceği kaydedildi.

Korumacı vergiler inovasyonu zayıflatabilir

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, gümrük vergilerinin tasarımına bağlı olarak ciddi ekonomik maliyetleri ve istenmeyen yan etkileri beraberinde getirdiğini belirtti.

Vergilerin tek başına bir ülkenin rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini artırma stratejilerinin yerini tutamayacağını vurgulayan Flach, "Korumacı önlemlerle azaltılan rekabet baskısı, korunan sektörlerin inovasyon yapma motivasyonunu daha da zayıflatabilir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Türk futbolunda deprem Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı Türk futbolunda deprem! Eski hakem Yunus Yıldırım gözaltına alındı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 13:24:26. #7.13#
SON DAKİKA: Ifo, AB'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin inovasyonu zayıflatabileceğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei