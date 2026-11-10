Ifo analizine göre Almanya'da yeni kredilerin yüzde 53'ü amacı dışında harcandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ifo analizine göre Almanya'da yeni kredilerin yüzde 53'ü amacı dışında harcandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ifo'ya göre Almanya'da bu yıl ilk yarıda alınan 21,6 milyar avro kredinin yalnızca 10,1 milyar avrosu yatırıma dönüştü. Bu, borçların yüzde 53'ünün amacı dışında kullanıldığını gösterirken Ifo, fonların günlük harcamalara akmasının gelecek nesillere borç yükü bıraktığını savundu.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), hükümetin, özel fonlar aracılığıyla aldığı yeni borçların yarısından fazlasını taahhüt edildiği şekilde köprü, yol veya iklim projeleri gibi kalıcı yatırımlara aktarmadığını, bunun yerine maaş ve fatura ödemeleri gibi günlük harcamalarda kullandığını ifade etti.

Münih merkezli Ifo, Alman hükümetinin harcamalarına ilişkin "Federal Yatırımların İzlenmesi" başlıklı analizini yayımladı.

Analize göre, Altyapı ve İklim Nötrlüğü Özel Fonu (SVIK) aracılığıyla bu yılın ilk yarısında alınan 21,6 milyar avro yeni kredinin yalnızca 10,1 milyar avrosu ek yatırımlara dönüştü. Bu durum, borçların yüzde 53'ünün amacı dışında kullanıldığını gösteriyor.

Fonun geçen yıl uygulamaya girmesinden bu yana ise??????? paranın amacına aykırı kullanılma oranı yüzde 75'e kadar yükseliyor.

Ifo analizi, federal hükümetin Haziran 2026'ya kadar bu fon üzerinden toplam 45,9 milyar avro kredi kullandığını ancak yatırımların yalnızca 11,3 milyar avro arttığını ortaya koydu.

Ifo uzmanı Max Lay, analize ilişkin değerlendirmesinde, aradaki 34,6 milyar avroluk yatırım açığının hükümet tarafından diğer bütçe harcamalarını fonlamak ve bütçede hareket alanı yaratmak için kullanıldığını ifade etti.

Ifo araştırmacısı Emilie Höslinger ise "Fonlar kalıcı yatırımlar yerine fiilen devletin günlük masraflarına akıyorsa gelecek nesiller karşılığında hiçbir ekonomik kazanç olmaksızın sadece bu borçları ödemek zorunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Borç freni kuralı işlevsiz hale geliyor"

Analizde, bu yüksek oranların, 2026'nın ilk yarısındaki fon çıkışlarının gecikmesinden veya 2026'da ana bütçeden planlanandan daha az yatırım yapılmasından kaynaklanabileceği ifade edildi.

Öte yandan analizde, yeni borçların kalıcı projeler yerine genel bütçe harcamalarına aktarılmasının, Almanya'daki anayasal "borç freni" kuralını arkadan dolanarak işlevsiz hale getirdiği ve ülkenin mali politika güvenilirliğini zayıflattığı savunuldu.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiAlmanyaFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
14:15
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz
Elleri nasırlı üretici, Bakanlığı da etiketleyip isyan etti: Bir kesim bu kadar aşağılanmaz
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:49
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 14:38:04. #7.13#
SON DAKİKA: Ifo analizine göre Almanya'da yeni kredilerin yüzde 53'ü amacı dışında harcandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android