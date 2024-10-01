İGA İstanbul Havalimanı Dünyanın En İyisi Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

İGA İstanbul Havalimanı Dünyanın En İyisi Seçildi

İGA İstanbul Havalimanı Dünyanın En İyisi Seçildi

Condé Nast Traveler okuyucuları, İGA İstanbul Havalimanı'nı dünyanın en iyi havalimanı ilan etti.

01.10.2024 18:13
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İGA İstanbul Havalimanı, Amerika Birleşik Devleti'nin (ABD) New York merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi okuyucuları tarafından "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi.

Dünyaca ünlü seyahat dergisi olan New York merkezli Condé Nast Traveler'ın editör ve okuyucuları İGA İstanbul Havalimanı'nı "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçti. 115 yıllık tarihiyle seyahat yayıncılığının en prestijli dergilerinden New York & Londra merkezli yayın grubu Condé Nast'ın lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler okuyucuları tarafından her yıl tekrarlanan "Okuyucuların Seçimi" anketinde, ankete katılan yüzbinlerce seyahat severin oylarıyla belirlenen listede İGA İstanbul Havalimanı, 2022'de olduğu gibi bir kez daha Singapur'da bulunan Changi Havalimanı'nı ikinci sırada bırakarak liderliğe yükseldi ve dünyanın zirvesine yerleşti. İGA İstanbul Havalimanı geçtiğimiz aylarda yine dünyanın en önemli seyahat yayınlarından Travel + Leisure dergisi tarafından da 2024 yılının en iyi havalimanı seçilmişti.

Çin, Güney Kore, İsviçre, Katar gibi ülkeleri geride bıraktı

Condé Nast Traveler tarafından açıklanan listenin üçüncü sırasında Güney Kore'deki Seul Incheon Havalimanı yer alırken, dördüncü sırada bulunan Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'nı, İsviçre'de bulunan Zürih Havalimanı takip etti. Listenin devamında Hong Kong Uluslararası Havalimanı altıncı sırada, Dubai Uluslararası Havalimanı yedinci ve Tokyo'nun Haneda Havalimanı da sekizinci sırada yer aldı. Listenin dokuzuncu ve onuncu sırasında ise Hindistan'ın iki büyük havalimanı Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı ve Mumbai'deki Chhatrapati Shivaji Maharaj Havalimanı'nın bulunduğu açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İGA İstanbul Havalimanı Dünyanın En İyisi Seçildi - Son Dakika

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