İGA'nın TUM ve TRU'su 'En İyi Konukseverlik' Ödülü Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

İGA'nın TUM ve TRU'su 'En İyi Konukseverlik' Ödülü Aldı

İGA'nın TUM ve TRU şirketi, Gault & Millau Türkiye 2025 Rehber Ödülleri'nde ödül kazandı.

11.12.2024 14:46
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın yeme-içme alanlarında hizmet veren TUM ve TRU şirketi, gastronomi otoritesi Gault & Millau'nun Türkiye 2025 Rehber Ödülleri'nde, "en iyi konukseverlik" ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk ve dünya mutfağının lezzetlerini İstanbul Havalimanı'nda ziyaretçilerine sunan TUM ve TRU şirketinin hizmet kalitesi, ödüle layık görüldü.

Şirketin aldığı, "en iyi konukseverlik" ödülü, dünyada ilk kez havalimanı yeme-içme işletmecisine verildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde şirket adına ödülü TUM ve TRU Üst Yöneticisi (CEO) Sadettin Cesur aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cesur, 65'ten fazla ulusal ile uluslararası marka, 123'ten fazla işletmeyle yolculara uçuş öncesi ve sonrasında yiyecek, içecek hizmeti sunduklarını belirtti.

Misafirlerin her anını keyifli hale getirme ve onları evinde hissettirme misyonu doğrultusunda çalıştıklarını aktaran Cesur, "İGA İstanbul Havalimanı gibi küresel bir aktarma merkezinde, gastronomi alanında sunduğumuz hizmetin uluslararası köklü bir platformda takdir edilmesi ise gurur verici. Bu ödül, doğru yolda ilerlediğimizin ve mükemmeliyete olan bağlılığımızın bir göstergesiyken ilk defa bir havalimanı yeme-içme servis şirketi ve operatörünün 'en iyi konukseverlik' ödülünü kazanması da bizim açımızda büyük bir onur kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Gastronomi, istanbul, Türkiye, Rehber, İGA, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İGA'nın TUM ve TRU'su 'En İyi Konukseverlik' Ödülü Aldı - Son Dakika

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