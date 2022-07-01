Iğdır'da hasadına başlanan kayısıda 44 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Iğdır'da hasadına başlanan kayısıda 44 bin ton rekolte bekleniyor

01.07.2022 11:45
Iğdır'da hasadına başlanan kayısıda 44 bin ton rekolte bekleniyor

Bereketli toprakları ve mikroklima iklimiyle birçok sebze ve meyve türü yetiştirilen Iğdır'ın coğrafi işaretli kayısısında bu yıl 44 bin ton rekolte bekleniyor.

Bereketli toprakları ve mikroklima iklimiyle birçok sebze ve meyve türü yetiştirilen Iğdır'ın coğrafi işaretli kayısısında bu yıl 44 bin ton rekolte bekleniyor.

Açık renkli ve daha sert bir kayısı türü olarak sofralara lezzet katan Iğdır kayısısı, iriliği, kendine has aroması ve kokusuyla dikkati çekiyor.

Kentin farklı noktalarında yetiştirilip hem yurt hem de yurt dışı satışı yapılan kayısılar, bağlarda özenle toplanıp kalitelerine göre ayrılarak raflardaki yerini alıyor.

Her yıl üretim rakamlarının arttığı kayısıda bu yıl 44 bin ton rekolte beklenirken bereketli geçen hasat mevsimi üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, üretilen kayısıların sofralık olarak tüketildiğini ve yurt genelinde yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

2018'de coğrafi işareti alınan Iğdır kayısısında üretim rakamlarının her geçen yıl arttığını vurgulayan Yolcu, "İlimiz sofralık kayısı konusunda güzel bir üretime sahip. Bu yıl 43 ile 44 bin ton arası üretim bekliyoruz. Biz her yıl Iğdır kayısısını tanıtmak adına birçok etkinlik yapıyoruz." dedi.

Yapılan çalışmalar sonucu kayısı ihracatının önündeki engellerin de kalktığına dikkati çeken Yolcu, "2021'de ihracat 5 bin tonken, 2022 yılında 15 bin ton ihracattan bahsedebiliriz. Diğer ürünlerde olduğu gibi kayısı da hasat döneminde tüm Türkiye'ye gidiyor. Iğdır kayısısı tüketicinin özellikle almak istediği bir ürün konumunda." diye konuştu.

-"15 bin dönümlük yeni bahçeler kuruldu"

Üretim alanlarının artırılması için her yıl düzenli çalışma yürüttüklerini ve bu çalışmaların 1 yıl sonra meyvesini verdiğini anlatan Yolcu, şöyle devam etti:

"Her yıl yeni projelerle yeni üretim alanları kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızın vermiş olduğu sertifikalı fidan desteği ve yerelden gerçekleştirdiğimiz projelerle fidan desteğinde bulunarak yeni üretim alanları oluşturuyoruz. Son 4 yıl içerisinde bakanlığımız 12 binin üzerinde fidan desteğinde bulundu. Yerelde yaptığımız projelerle de 3 bin dönüm civarında yeni bahçe tahsisi yaptık. Yani son 4 yılda yaklaşık 15 bin dönümlük yeni bahçeler kuruldu."

Kayısının, üretici ve satıcının yanı sıra kentteki esnafa, yöre halkına ve mevsimlik işçilere de gelir kaynağı sağladığını aktaran Yolcu, şimdi hasat döneminde kayısı bahçelerinde yoğun bir çalışmanın bulunduğunu belirtti.

"Bu çalışmaları sadece üretim olarak düşünmeyelim. Bir de istihdam konusunda katkısı var. Çevre illerden gelen kayısı toplayıcısı mevsimlik işçiler de aileleriyle beraber hasada katılıp bir ölçüde aile ekonomilerine katkı sağlamış oluyorlar." diyen Yolcu, bereket dolu bir hasat dönemi diledi.

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Kaynak: AA

Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Iğdır'da hasadına başlanan kayısıda 44 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da hasadına başlanan kayısıda 44 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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