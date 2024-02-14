Iğdır'da Sevgililer Günü Yoğunluğu: Çiçekçiler Unutmadı - Son Dakika
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Ekonomi

Iğdır'da Sevgililer Günü Yoğunluğu: Çiçekçiler Unutmadı

Iğdır\'da Sevgililer Günü Yoğunluğu: Çiçekçiler Unutmadı

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Iğdır'da çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken işletmeciler, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremi de unutmuyor. Çiçekçiler, dükkanlarında müzik eşliğinde eğlence düzenlerken, işletmeci Murat İnan ise her 14 Şubat'ta 6 Şubat depremini hatırladığını ve umarım ülkenin böyle bir felaketle karşılaşmamasını dilediğini belirtti.

14.02.2024 14:35
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14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Iğdır'da çiçekçilerde yoğunluk yaşanırken işletmeciler 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremi de unutmuyor.

Iğdır'da çiçekçilerde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Şehrin farklı yerlerinde yer alan çiçekçiler dünden itibaren mesai yapıyor. Dün alınan siparişleri bugün yetiştirmeye çalışan çiçekçiler, 14 Şubat'a özel fazla eleman da çalıştırıyor. Bazı çiçekçiler, dükkanlarına ses sistemi kurarak ilgi çekti, bazı iş yerlerinde de müşteriler müzik eşliğinde eğlendi. Yurt geneli bu tarz görüntülere sahne olurken Iğdır'da çiçekçi olan işletmeci Murat İnan, her 14 Şubat'ta 6 Şubat depremini hatırladığını söyledi. İnan, geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yaparken deprem yaşandığını her 6 Şubat'ta tekrar bir felaketin olacağını düşündüğünü belirterek, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü vatandaşlar gelip sevdiklerine çiçek ve hediye alıyorlar. Gayet mutluyuz, inşallah umduğumuz gibi olur. Dış servisimiz de var, internet üzerinde de satışlarımız var. Geçen yıl 6 Şubat depreminden dolayı satış yapmadık. Çok can kaybımız oldu. Ülkemiz umarım böyle bir felaketle karşılaşmaz. Ölenlere rahmet diliyorum" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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