İGE ve EBRD'den Türk İhracatçılarına Destek - Son Dakika
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Ekonomi

İGE ve EBRD'den Türk İhracatçılarına Destek

İGE ve EBRD\'den Türk İhracatçılarına Destek

İGE ile EBRD, Türk ihracatçılarının finansmana erişimini güçlendirmek için mutabakat imzaladı.

17.12.2024 12:16
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İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), "Türk ihracatçılarının finansmana erişimini güçlendirme yolunda kurdukları stratejik işbirliğini tescil eden" mutabakat zaptını (MoU) imzaladı.

İGE'den yapılan açıklamaya göre, İGE ve EBRD'nin ihracatın finansmanına daha fazla katkı sağlamasını hedefleyen işbirliği, Türk ihracatçısının finansal kaynaklara erişimini artırarak, küresel ticarette daha güçlü bir konum elde etmesini sağlamayı amaçlıyor.

İki kurum arasında kurulan ortaklık, İGE'nin ihracatçıları destekleme misyonunu güçlendirirken, EBRD'nin geniş finansal imkanlarını Türk şirketlerinin hizmetine sunacak. Her iki kurum da gelecekte daha yakın işbirliğiyle Türk ihracatçıların uluslararası pazarlarda daha etkin yer almasını hedefliyor.

"Türk ihracatçılarına küresel rekabet gücü kazandırıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, stratejik işbirliğinin, ihracatçıların finansmana daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayarak, küresel ticaret arenasında daha güçlü bir rekabet avantajı elde etmelerine imkan tanıyacağını bildirdi.

Topaç, "EBRD ile imzaladığımız bu anlaşma, sadece finansman imkanlarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk iş dünyasının uluslararası pazarlarda daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yer almasını da destekleyecek. Gelecekte, işbirliğimizin daha da derinleşerek ihracatçılarımıza çok daha geniş bir yelpazede uluslararası fırsatlar sunacağına eminim. İGE olarak, Türk ihracatçılarının sürdürülebilir finansmana erişimi yolunda gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Çabalarımızı ve uzmanlıklarımızı birleştirerek finansmana erişimi artırıyoruz"

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da güçlü ihracat performansının, yerel ekonomilerin büyümesi ve dayanıklılığında kritik bir rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ortaklık, ihracata yönelik şirketlerin gelişimini ve küresel rekabet gücünü destekleme konusundaki ortak taahhüdümüzü vurgulamaktadır. Çabalarımızı ve uzmanlıklarımızı birleştirerek yeni fırsatlar yaratmayı, finansmana erişimi artırmayı ve sürdürülebilir ekonomik ilerlemeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İGE ve EBRD'den Türk İhracatçılarına Destek - Son Dakika

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