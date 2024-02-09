IGSİAD, Yasa Dışı Bahisle Mücadele İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

IGSİAD, Yasa Dışı Bahisle Mücadele İçin Çağrıda Bulundu

IGSİAD, Yasa Dışı Bahisle Mücadele İçin Çağrıda Bulundu

Isparta Girişimci Sanayici İş İnsanları Derneği (IGSİAD), yasa dışı bahis ve kumar örgütlerinin gençleri tehdit ettiğini belirterek, internet üzerinden kumar oynamaya teşvik edilen gençlerin eğitim ve kariyer hayallerinin olumsuz etkilendiğini vurguladı. Dernek başkanı Kubilay Kapı, ailelere, eğitimcilere, sivil toplum kuruluşlarına ve yetkililere çağrıda bulunarak, çocukların oyun siteleri aracılığıyla bahis oynamasını önlemek için sevgi, ilgi ve güven verilmesi, farklı aktivitelere yönlendirilmesi, kredi kartı ve banka hesap bilgilerinin paylaşılmaması, telefonların kontrol edilmesi ve evlerde güvenli internet anlaşmalarının yapılması gerektiğini belirtti.

09.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:33
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Isparta Girişimci Sanayici İş İnsanları Derneği (IGSİAD), internet üzerinden oynanan yasa dışı bahisle mücadele çağrısı yaptı.

Dernek başkanı Kubilay Kapı, yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar örgütlerinin gençleri tehdit ettiğini öne sürerek, internet üzerinden kumar oynamaya teşvik edilen gençlerin eğitim ve kariyer hayallerinin olumsuz etkilediğini belirtti.

Ailelere, eğitimcilere, sivil toplum kuruluşlarına ve yetkililere çağrıda bulunan Kapı şunları kaydetti:

"Aileler, çocuklarının oyun siteleri aracılığı ile bahis oynamasını önlemek için, onlara sevgi, ilgi ve güven vermeli, onları farklı aktivitelere yönlendirmeli. Kredi kartı ve banka hesap bilgilerini paylaşmamalı, telefonlarını kontrol etmeli ve evlerinde güvenli internet anlaşmaları yapmalıdır."

Kaynak: AA

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