İhlas Armutlu Tatil Köyü Kariyer Fuarı\'nda büyük ilgi gördü

Ekonomi

Yalova'da düzenlenen Kariyer Fuarı'na katılan İhlas Armutlu Tatil Köyü'nün açtığı stant, sektör temsilcileri ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Yalova'da turizmden sanayiye kadar birçok sektörden firmaların yer aldığı Kariyer Fuarı'nda İhlas Armutlu Tatil Köyü de stant açtı. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı fuarda stantları gezen öğrenciler İhlas Armutlu Tatil Köyü hakkında bilgi alırken, iş fırsatlarıyla ilgili de bilgilendirildi. Standı gezen öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuldu.

İhlas Armutlu Tatil Köyü Ön Büro Müdürü Fırat Fani Gündüz, ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Yalova'da düzenlenen Kariyer Fuarı'na tatil köyü olarak katılım sağladık. Burada hem öğrenci arkadaşların geleceklerine yönelik faydamız olabilir diye düşündük hem de onlardan belki bizimle çalışmak arzusunda olanlar varsa onlarla beraber çalışırız diye geldik. Hem tatil köyümüzü tanıtıyoruz hem burada bizimle ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Verimli bir çalışma olacak diye umut ederek geldik, öyle de görünüyor. Çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Öğrenci arkadaşlar da çok ilgililer, verimli oluyor. İnşallah sonuçları da verimli olur diye bekliyoruz" diye konuştu.

İhlas Armutlu Tatil Köyü hakkında da bilgi veren Gündüz, şunları kaydetti:

"Bizim tatil köyümüz Yalova'nın Armutlu ilçesinde. 17 bloktan oluşan, yaklaşık 2 bin 140 daireden oluşan bir devre mülk tatil köyü. Türkiye'nin her yerinden devre mülk sahiplerimiz var. 12 ay boyunca açık. Deniz, orman, kaplıca, bütün ünitelerle beraber hizmet veren bir tatil köyü. Yaklaşık yaz yoğunluğumuzda 11-12 bin kişi ağırladığımız bir tatil köyü. Hem burada onu tanıtıyoruz, öğrencilerle istişare ediyoruz. Onlar bizden bilgi alıyor, biz onlardan bir şeyler öğreniyoruz." - YALOVA