İhracat 269 Milyar Dolar!

15.08.2025 17:20
Bakan Kacır, Türkiye'nin ihracatını 269 milyar dolara ulaştırdığını açıkladı ve sanayi dönüşümünü övdü.

1) BAKAN KACIR: 'İHRACATIMIZI 269 MİLYAR DOLAR DÜZEYİNE HEP BİRLİKTE TAŞIDIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Artvin Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, partililerle buluştu. Burada konuşan Bakan Kacır, "AK Parti iktidarları, Türkiye'nin sanayi hamlesini gerçekleştirdiği dönem oldu. Türkiye'nin üretim merkezi haline geldiği, Avrupa'da tedarik zincirinin en önemli oyuncularından biri haline geldiği dönem oldu. Bugün Türkiye, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş coğrafyada en fazla çeşit ürünü üretme kabiliyetine ve en fazla sayıda ülkeye ihracat yapma yetkinliğine sahip ülkedir. Dile kolay. Bugünlere kolay gelmedik; organize sanayi bölgelerini yurdun dört bir tarafında yükselttik. Biz iktidara geldiğimizde 192 OSB'de 11 bin fabrikanın bacası tütüyordu, şimdi 369 OSB var, 60 bin fabrikada çarklar dönüyor. Biz iktidara geldiğimizde 415 bin kardeşimiz OSB'lerde istihdam ediliyordu, şimdi 2 milyon 700 bin kardeşimiz organize sanayi bölgelerinde alın teri, akıl teri döküyor. Biz iktidara geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi ihracatımızı 269 milyar dolar düzeyine hep birlikte taşıdık" dedi.

'DÜNYA İNSANSIZ HAVA ARACI PAZARININ YÜZDE 68'İ TÜRK MARKALARINDA'

Bakan Kacır, "Türkiye, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numara, güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara, ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara, düz camda, demir-çelikte, çimentoda pek çok alanda Türkiye Avrupa'nın en önemli üretim merkezi haline geldi. Bazı alanlar var ki artık onlarda dünyada bir numarayız. Biz helikopter üreten, uçak üreten bir ülke değildik ama şimdi KAAN'la, Kızılelma'yla, Bayraktar'la Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyoruz. Dünya insansız hava aracı pazarının yüzde 68'i Türk markalarında. Bu muazzam bir başarı hikayesi ve aydınlık yarınlarımızın Allah'ın izniyle güvencesi. Bu yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kacır, konuşması sonrası esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. MHP il Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Kacır, ardından Artvin Gençlik Merkezi'nde Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda iş insanlarıyla buluştu.

Kaynak: DHA

17:20
Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, memurların taban aylığına bin lira zam teklif etti
Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet, memurların taban aylığına bin lira zam teklif etti
16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
