İhracat 54 İlde Artış Gösterdi

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 54 ilde ihracatın arttığını, 22 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında ihracatın 25,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaştığı ifade edilerek, "İhracatımızda illerimizin çift haneli ihracat artışları da dikkat çekmektedir. 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde 54 ilimizde ihracatımız artmıştır. Ocak-temmuz döneminde ihracatımız yüzde 3,4 oranında artışla 161 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşirken 22 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır" denildi.

TEMMUZ AYI İHRACAT İSTATİSTİKLERİ

Açıklamada, faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine ilişkin, "2026 yılı Temmuz ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ olmuştur. Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa ise ikinci beş il arasında yer almıştır. 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul, 5 milyar 846 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli, 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir, 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa, 1 milyar 771 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise 1 milyar 328 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış gösteren illerde ise; Mersin, 194 milyon dolarlık artışla birinci il, İzmir, 135 milyon dolarlık artışla ikinci il, Antalya, 129 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Sakarya, 128 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Gaziantep ise 121 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır" denildi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Ocak-temmuz dönemindeki ihracat verilerine ilişkin de "Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta en fazla artış gösteren iller ise sırasıyla; Ankara, 1 milyar 131 milyon dolarlık artışla birinci il, Bursa, 959 milyon dolarlık artışla ikinci il, Kocaeli, 590 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Yalova, 460 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Adana ise 373 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır. 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde gerçekleştirilen ihracat artışının yüzde 50,2'sini sırasıyla Ankara, Bursa ve Kocaeli sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

'İHRACATLA BÜYÜYEN BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ'

54 ildeki ihracat artışının, Türkiye'nin ihracattaki başarısının ülke geneline yayılan güçlü bir üretim ve ihracat ekosistemine dayandığını gösterdiği belirtilerek, "Bununla birlikte, illerimizin ihracat kompozisyonundaki ürün ve sektör çeşitliliği, ihracatımızın dayanıklılığını artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, yenilikçi ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir ihracat yapısının inşasını stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirecek, pazar ve ürün çeşitliliğini artıracak politika ve destek mekanizmalarını kararlılıkla hayata geçiriyor; ihracatımızın sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı bir büyüme patikasında ilerlemesini hedefliyoruz. İhracatımızın ülkemizin dört bir yanına yayılan güçlü bir kalkınma dinamiğine dönüşmesi amacıyla illerimizin üretim kapasitesini, yatırım potansiyelini ve rekabet avantajlarını küresel pazarlara taşıyacak adımları desteklerken; yerelde üretimin, istihdamın ve katma değerin artırılması yoluyla bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı, refahın tüm ülke sathına dengeli bir şekilde yayılmasını sağlamayı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh ve ihracatla büyüyen bir Türkiye inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.