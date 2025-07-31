İhracat Artışı 20,5 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Artışı 20,5 Milyar Doları Aştı

İhracat Artışı 20,5 Milyar Doları Aştı
31.07.2025 15:17
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Ticaret Bakanı Bolat, haziranda ihracatın 1,5 milyar dolar arttığını açıkladı, yıllık 267 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayında ihracattaki artışın 1,5 milyar doları aştığını belirterek, "Böylece Temmuz 2024 sonrasındaki en yüksek yıllık ihracat artışıyla 20,5 milyar dolar seviyesine ulaşıldı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu yılın ilk yarısında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 131,4 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın da bir önceki yılın aynı ayına göre 8,2 milyar dolar artarak tüm zamanların en yüksek değeri olan 267 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Bakan Bolat, bu yıl 5 ay boyunca aylık mal ihracatı ile yıllık ihracatta artış sağlandığına dikkati çekerek, "Sadece şubatta takvim kaynaklı sınırlı gerileme gerçekleşti. Martta ihracatımız 758 milyon dolar, nisanda 1,5 milyar dolar, mayısta 629 milyon dolar arttı. Haziranda ihracatımızdaki artış 1,5 milyar doları aştı. Böylece, Temmuz 2024 sonrasındaki en yüksek yıllık ihracat artışıyla 20,5 milyar dolar seviyesine ulaşıldı" ifadelerine yer verdi.

"Temmuz ayından itibaren cari fazla verilmesini öngörüyoruz"

Yılın ikinci çeyreğinde turizm gelirlerinin de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 artarak 16,3 milyar dolara, ülkeye gelen ziyaretçi sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 16,4 milyon kişiye ulaştığını bildiren Bolat, "Gerek mal, gerekse hizmetler ihracatına yönelik bu veriler ışığında cari işlemler açığının haziranda 1-1,5 milyar dolar aralığında gerçekleşeceğini, temmuzdan itibaren de mevsimsel katkının güçlenmesiyle fazla verilmeye başlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolat, Avrupa Birliği'nin (AB) yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyada süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve tarife artışlarının getirdiği belirsizlik gibi zorlu rekabet koşullarına rağmen Türkiye'nin ihracatındaki artışın devam ettiğini aktardı. İhracatta elde edilen başarıların üretim ve istihdamda olumlu sonuçlar verdiğini belirten Bolat, "Haziranda ithalat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 28,7 milyar dolar oldu. Ocak-haziran döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 180,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Haziranda yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 9,9 milyar dolar artarak 356,1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımız haziranda yüzde 38,8 artarak 8,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk yarısında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artışla 49,4 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 1,6 milyar dolar gerileyerek 89,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen Bakanlık olarak ihracatçılarımızın önünü açan desteklerimiz ve etkin ticari diplomasi faaliyetlerimiz ile 2025 yılında da azim ve gayretle çalışacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Artışı 20,5 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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