İhracat Haftası Başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracat haftasını yeni dönemde başlatacaklarını belirterek, bütün firmaların ve insanların ihracat konusundaki düşüncelerini, fikirlerini farklı bir noktaya getirmek istediklerini söyledi.

TİM Başkanı Gültepe, İstanbul Finans Merkezinin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

Gültepe, Made in EU sürecine ilişkin çalışmalara değinerek, "Biz de STK'lar olarak sürekli geldiğimiz noktalarda anlatıyoruz, özellikle partnerlerimize. Ticaret Bakanlığımız o konuyla ilgili çalışıyor." dedi.

NATO Zirvesi'nin başarılı bir şekilde geçtiğini aktaran Gültepe, "Bütün Avrupa'daki liderler başta olmak üzere Türkiye'ye gıpta ile baktılar diye düşünüyorum. Yapılan organizasyon ve özellikle ortaya konulan performans Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki liderliği takdire şayandı. Made in EU'da özellikle otomotiv sektörünü çok fazla etkileyebilecek olan şeyler sonuçlanmadı. Ara karnede olumlu ama devamında aynı şekilde biz onlarla beraber o senkronizasyon içerisine girmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yapmış olduğu anlaşmaların, Gümrük Birliği anlaşmasından dolayı Türkiye'ye zarar vermemesi gerektiğinin altını çizen Gültepe, şunları kaydetti:

"Made in EU ile ilgili olan çalışmalarımız, özellikle bizim de bu taraftaki lobi çalışmalarımız devam ediyor. Hem TİM'in Brüksel'deki ofisi hem birlik başkanları hem bakanlığımızla ilgili yapılmış olan toplantılarda yoğun bir çalışma yapılıyor. Umarım içinde kalırız. Bir de Gümrük Birliği'nin gerçekten revize edilmesi lazım. AB'nin üçüncü ülkelerle yapmış olduğu anlaşmalar, Türkiye'ye zarar veriyor."

"Fiyatı çözdüğün takdirde çift rakamlı büyümeyi her sektörde yapma şansımız var"

Mustafa Gültepe, AB'nin Türkiye ile çalışmaktan memnun olduğunu belirterek, ancak eninde sonunda bir fiyat politikaları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin lojistik, kalite, hizmet üstünlüğü olduğuna değinen Gültepe, "Avrupa gibisin, hiçbir farkın yok. Düşünce, fikir, davranış, yaklaşım. Tek bir nokta kalıyor çözülmesi gereken. Fiyatı çözdüğün takdirde çift rakamlı büyümeyi her sektörde yapma şansımız var." diye konuştu.

Gültepe, rekabetçilik konusuna değinerek, "Bundan dört sene önceki rekabetçilik durumuna gelebilirsek, Türkiye üretimden, ihracattan büyüyen bir ülke ve istikrarlı üretimden büyüyorsa bir ülke çok daha istikrarlı olur. Elimizde fırsat var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde iyi bir yönetim var. Bir an önce aksiyon almak lazım." değerlendirmesini yaptı.

Haziranda TİM Genel Kurulunu yaptıklarını hatırlatan Gültepe, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi onurlandırdı. Güzel bir seçim oldu. Şu ana kadarki TİM seçimlerinde en kalabalık olan genel kuruldu. Bu da ihracatçının işine ne kadar sahip çıktığının, Cumhurbaşkanımıza ne kadar sahip çıktığının göstergesi." diye konuştu.

Gültepe, Merkez Bankası tarafından kullandırılan reeskont kredilerinin günlük limitinin 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya çıkarıldığını anımsatarak, "Umuyorum daha yukarı doğru çıkar. Belki önümüzdeki dönemlerde faizden bağımsız olarak, ihracatçıysa yüzde 20'nin altında yüzde 15-16 gibi o civarlarda bir kredi kullandırma şansı olabilir ki maliyetin içerisinde krediler çok büyük oran tutmaya başladı." ifadelerini kullandı.

2030 Vizyonuna ilişkin soruya Gültepe, "Hedefimiz toplamda 500 milyar dolar, hizmet ihracatıyla beraber, yapmak. Şu anda 400 milyar dolar civarındayız. Teknolojik olan sektörler ön planda. İşçilik maliyetleri Türkiye'de son dönemde çok fazla üretim içerisinde arttığı için yüzde 20'nin altında olan sektörlerin büyüme şansı çok daha yüksek. Çünkü yüzde 20'nin üzerinde olunca rekabet etme şansın azalıyor diğer ülkeler bazında." yanıtını verdi.

"İnovasyon Haftası ile Türkiye'de yeni bir düşünce ortaya koyulmaya çalışıldı"

TİM Başkanı Gültepe, dört yılda ülkeyi çok farklı noktalara hep birlikte götürme hedefi olduğunu belirterek, "İhracat, üretim, ailesinde o enerji var. O enerjiyi söndürmemek lazım. Enerjisiz, girişimciliksiz, motivasyon olmadan bir şey olmaz." dedi.

Yeni nesil ticari heyetler yapmaya çalıştıklarından bahseden Gültepe, "İhracat haftasını yeni dönemde başlatacağız. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi daha farklı bir şekilde tanıtma noktasında bütün dünyadan İstanbul'a alıcıları getirerek bir hafta şeklinde yapmaya çalışacağız. Onu geçmiş dönemde yapamadık. Çünkü ekonomik problemler, savaş problemlerinden dolayı ama inşallah önümüzdeki dönemlerde savaşların da bitmesiyle beraber öyle bir vizyonumuz var." ifadelerini kullandı.

Gültepe, İnovasyon Haftası'nın TİM öncülüğünde başladığını ve zaman içerisinde önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İnovasyon Haftası ile Türkiye'de yeni bir düşünce ortaya koyulmaya çalışıldı. Ondan sonra ne çıktı? Savunma sanayimizin yaptığı TEKNOFEST. Bunlar bir bayram, bir şenlik havası ve gençleri o noktaya çekmede büyük bir kaldıraç etkisi yaratır. İhracat haftasını benzer şekilde yaparak bütün firmaların, insanların ihracat konusundaki düşüncelerini, fikirlerini farklı bir noktaya getirelim. Çünkü üretelim, ihracat yapalım ülke ancak o şekilde, farklı bir şekilde büyür. Gelişmiş olan ülkelere baktığınız zaman ihracat rakamlarına bakınca oradan büyümüşler. Sadece iç pazardaki büyümeyle büyümemişler. Dışarıdaki döviz kazandırıcı işlemleri ne kadar o anlamda artırırlarsa o kadar yüksek noktaya gelir."

Gültepe, maliyetlerin artması nedeniyle fiyat rekabetinin zayıfladığını, mevcut ihracatçıların pazarlarını korumakta zorlandığı bu ortamda yeni firmaların ihracata giriş yapamadığını, bu nedenle ilk kez ihracat yapan firma sayısının son 1-1,5 yılda yaklaşık yarı yarıya düştüğünü söyledi.

En zorlu dönemin geride kalması gerektiğini ifade eden Gültepe, 2027'den itibaren tüm sektörlerde aylık bazda çift haneli büyüme yakalanmasıyla Türkiye'nin daha güçlü bir noktaya ulaşacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

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