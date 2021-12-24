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İhracat hedeflerine bir yıl erken ulaşılıyor, rekorlar 2022 yılında da sürecek - Son Dakika

İhracat hedeflerine bir yıl erken ulaşılıyor, rekorlar 2022 yılında da sürecek

24.12.2021 12:02
İhracat hedeflerine bir yıl erken ulaşılıyor, rekorlar 2022 yılında da sürecek

TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi gölgesinde geçen 2021 yılında ihracatın Orta Vadeli Program'da açıklanan 211 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde tamamlanacağını belirtti.

TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi gölgesinde geçen 2021 yılında ihracatın Orta Vadeli Program'da açıklanan 211 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde tamamlanacağını belirtti. Gülle, yıl sonu ihracat rakamının 2022 yılı hedefine yakın bir seviyede gerçekleşeceği mesajını verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2021 yılı ihracat değerlendirmesi ve 2022 yılı için hedefler ve beklentilere ilişkin değerlendirme yaptı. 2020 yılında pandemiye rağmen gerçekleştirdikleri ihracat performansının ardından 2021 yılına ihracat ailesi olarak büyük hedeflerle başladıklarını hatırlatan Gülle, bu süreçte elde ettikleri, özellikle küresel tedarik zincirindeki dönüşümden kaynaklanan kazanımları korumayı başararak ihracatı bir üst lige taşıdıklarını belirtti.

"İhracatta 221 milyar dolara ulaştık"

Sene başında 184 milyar dolar olarak belirlenen yıllık ihracat hedefinin, 211 milyar dolara revize edildiğini söyleyen Gülle, "İhracatçılarımız pandeminin en zor dönemlerinde dahi üretimi aksatmayarak tüm dünyanın güvenini kazandı. Yılın ilk çeyreğinde 50 milyar dolar, ikinci çeyreğinde 55 milyar dolar, üçüncü çeyreğinde 56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızdaki başarılı performans, büyüme verilerine de yansıdı. Net ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte 1,2 puan, ikinci çeyrekte 6,9 puan, üçüncü çeyrekte ise 6,8 puan oldu. Yılın ilk 9 ayında net ihracatın büyümeye katkısı 5,1 puan, ihracatın büyümeye katkısı 5,5 puan oldu. Yani yılın ilk 9 ayında gerçekleşen yüzde 11,7'lik büyümenin yüzde 47'si ihracattan geldi. Önümüzdeki dönemde de bu katkının devam edeceğini öngörüyoruz. Sene başında 184 milyar dolar olarak belirlenen yıllık ihracat hedefi, ihracatçılarımızın sergilediği üstün performans ile 211 milyar dolara revize edildi. Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçılarımız, attıkları yerinde adımlarla yaşanan her krizden güçlenerek çıkmayı başardılar. Bu güçle birlikte, ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak her iki hedefi de aşmayı başardık. Kasım ayı sonunda yıllıklandırılmış ihracatta 221 milyar dolara ulaştık. Son 12 ayın 11'inde aylık ihracat rekorları kırdık" ifadelerini kullandı.

"47 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik"

Ocak-Kasım döneminde, 229 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini, 188 ülkeye ihracatı artırdıklarının altını çizen Gülle, "Bunların 109'una ihracatta tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaştık. Tam 47 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdik. Ocak-Kasım döneminde, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne ihracatımızı yüzde 34 artırdık. Afrika kıtasına ihracatta yüzde 39, Kuzey Amerika kıtasına ihracatta yüzde 47, Orta ve Güney Amerika'ya ihracatta ise tam yüzde 84 artışa imza attık" dedi.

"23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar doları aştı"

Gülle, sektörlerin de benzer şekilde her ay ihracatlarını bir adım ileriye taşıyarak, her ay rekorlarını tazeleyerek yılı başarıyla tamamladığını belirterek, "23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar doları aştı, 20 sektörümüz ihracat rekoru kırdı. En fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerimiz Otomotiv, Kimyevi Maddeler ve Çelik sektörleri oldu. Küresel ölçekte yaşanan çip krizine rağmen Otomotiv ve Elektrik-Elektronik sektörlerimizin ihracatını artırmayı başarması ihracatımızın ve sanayimizin gücünü göstermek adına gerçekten önemli" diye belirtti.

"2022 yılında OVP'deki 2023 hedefi olan 242 milyar dolara erişmeyi hedefliyoruz"

2023 ihracat hedefine bir yıl erken ulaşmayı hedeflediklerinin bildiren Gülle, "Artık yılın son günlerini yaşadığımız bu dönemde açıkça görüyoruz ki, başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ihracata ve ihracatçıya destekleri, Ticaret Bakanlığımızın ve Hükümetimizin özverili çalışmaları ve ihracatçılarımızın üstün gayretleriyle ihracatımız, OVP'de açıklanan 211 milyar dolarlık hedefin çok üzerinde, hatta 2022 yılı hedefine yakın bir seviyede yılı tamamlamış olacak. Şimdi hedefimiz, bu başarılı performansın üzerine ekleyerek, ihracatta çıtayı her gün daha da yukarı taşıyarak, 2022 yılında da OVP'deki 2023 hedefi olan 242 milyar dolara erişmek. 'İhracatla Yükselen Türkiye' için gecesini gündüzüne katarak çalışan ihracatçılarımızda bu güç, bu potansiyel mevcut" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracat hedeflerine bir yıl erken ulaşılıyor, rekorlar 2022 yılında da sürecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İhracat hedeflerine bir yıl erken ulaşılıyor, rekorlar 2022 yılında da sürecek - Son Dakika
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