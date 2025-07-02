İhracat Tarihî Seviyede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 267 milyar dolarla tarihi en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından haziran ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ihracatın, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Yıllıklandırılmış ihracatın da 267 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra küresel ticarette yaşanan belirsizlik ve zorlu koşullara rağmen yüksek katma değeri, inovasyonu ve rekabetçiliği odağına alan ihracat politikalarımız sayesinde 2025 yılının ilk yarısında ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artmıştır. Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlı mücadelemizi sürdürürken, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."