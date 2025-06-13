İhracat ve Türk Eximbank Toplantısı

ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, ihracatın Türkiye ekonomisinin en önemli çıkış kapısı olduğunu vurgulayarak, "İhracatın sürdürülebilirliği için finansman kritik önemdedir. Türk Eximbank, bu alanda sanayicimizin en güçlü destekçilerinden biridir" dedi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ile Türk Eximbank iş birliğinde, ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve risk yönetimini güçlendirmek amacıyla "Türk Eximbank Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sanayicilere Eximbank'ın sunduğu kredi ve sigorta imkanları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, ihracatın Türkiye ekonomisinin en önemli çıkış kapısı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "İhracatın sürdürülebilirliği için finansman kritik önemdedir. Türk Eximbank, bu alanda sanayicimizin en güçlü destekçilerinden biridir. Geçtiğimiz zorlu dönemlerde hep yanımızda oldular, teşekkür ediyoruz. Ancak ihracatımızı daha yukarı taşımak için Eximbank'ın sermayesinin artırılmasını bekliyoruz. Kaynakların genişletilmesiyle birlikte, desteğe ihtiyaç duyan her ihracatçımıza ulaşılabileceğine inanıyoruz".

Açılışın ardından Türk Eximbank Adana Şube Müdürü Ali Can, detaylı bir sunumla katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. 2024 yılı itibarıyla Türk Eximbank'ın ihracatçılara toplamda 48,7 milyar dolarlık destek sunduğunu belirten Can, bu rakamın 20 milyar dolarlık kısmının sadece Mayıs ayı itibarıyla gerçekleştiğini ifade etti. Adana özelindeki verilere de değinen Can, "2025 yılı Mayıs ayına kadar Adana'dan gerçekleştirilen 1,2 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık 681 milyon dolarlık kısmına Eximbank olarak destek verdik. Bu da Adana ihracatının yüzde 55'ine tekabül ediyor. Bu oran oldukça güçlü bir destek seviyesini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Adana'daki sektör dinamiklerine de değinen Can, "Adana'da tekstil ve konfeksiyon sektörü öne çıkıyor. Ardından kimyevi maddeler, bakliyat ve otomotiv sektörleri geliyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımıza aktif biçimde destek sağlıyoruz" dedi.

Sunumun devamında ihracatçıların en çok faydalandığı kredi türlerine de değinen Can, "Reeskont kredisi, sevk sonrası reeskont kredisi, işletme ve yatırım kredileri gibi pek çok ürünümüz mevcut. Ayrıca, ihracata hazırlık kredisi, marka kredisi ve uzun vadeli yatırım destekleri de sunuyoruz. Firmalarımıza başvurularından kredi tahsisine, ihracat taahhüdü kapatılmasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık veriyoruz. Kredi kadar önemli olan bir diğer konu da verdiğimiz kaynağın karşılığında ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi. Bu bizim temel çalışma prensibimiz" diye konuştu.

Toplantıda, kadın girişimciler ve çevre dostu projeler için geliştirilen özel programlara da dikkat çeken Can, "TİM Wings Projesi kapsamında kadın girişimci belgesi olan firmalara düşük faizli kredi sağlıyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji ve su verimliliği gibi alanlarda yapılan yatırımları destekleyen yeşil finansman programlarımız da var. Amacımız, sürdürülebilir ihracat hedeflerine katkı sağlamak" ifadeleriyle sunumunu tamamladı.

Toplantı soru cevap oturumu akabinde son buldu. - ADANA