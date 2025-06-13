İhracat ve Türk Eximbank Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İhracat ve Türk Eximbank Toplantısı

İhracat ve Türk Eximbank Toplantısı
13.06.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADASO, Türk Eximbank ile ihracatçıların finansmanına destek amacıyla toplantı düzenledi.

ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, ihracatın Türkiye ekonomisinin en önemli çıkış kapısı olduğunu vurgulayarak, "İhracatın sürdürülebilirliği için finansman kritik önemdedir. Türk Eximbank, bu alanda sanayicimizin en güçlü destekçilerinden biridir" dedi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ile Türk Eximbank iş birliğinde, ihracatçı firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve risk yönetimini güçlendirmek amacıyla "Türk Eximbank Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sanayicilere Eximbank'ın sunduğu kredi ve sigorta imkanları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, ihracatın Türkiye ekonomisinin en önemli çıkış kapısı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "İhracatın sürdürülebilirliği için finansman kritik önemdedir. Türk Eximbank, bu alanda sanayicimizin en güçlü destekçilerinden biridir. Geçtiğimiz zorlu dönemlerde hep yanımızda oldular, teşekkür ediyoruz. Ancak ihracatımızı daha yukarı taşımak için Eximbank'ın sermayesinin artırılmasını bekliyoruz. Kaynakların genişletilmesiyle birlikte, desteğe ihtiyaç duyan her ihracatçımıza ulaşılabileceğine inanıyoruz".

Açılışın ardından Türk Eximbank Adana Şube Müdürü Ali Can, detaylı bir sunumla katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. 2024 yılı itibarıyla Türk Eximbank'ın ihracatçılara toplamda 48,7 milyar dolarlık destek sunduğunu belirten Can, bu rakamın 20 milyar dolarlık kısmının sadece Mayıs ayı itibarıyla gerçekleştiğini ifade etti. Adana özelindeki verilere de değinen Can, "2025 yılı Mayıs ayına kadar Adana'dan gerçekleştirilen 1,2 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık 681 milyon dolarlık kısmına Eximbank olarak destek verdik. Bu da Adana ihracatının yüzde 55'ine tekabül ediyor. Bu oran oldukça güçlü bir destek seviyesini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Adana'daki sektör dinamiklerine de değinen Can, "Adana'da tekstil ve konfeksiyon sektörü öne çıkıyor. Ardından kimyevi maddeler, bakliyat ve otomotiv sektörleri geliyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımıza aktif biçimde destek sağlıyoruz" dedi.

Sunumun devamında ihracatçıların en çok faydalandığı kredi türlerine de değinen Can, "Reeskont kredisi, sevk sonrası reeskont kredisi, işletme ve yatırım kredileri gibi pek çok ürünümüz mevcut. Ayrıca, ihracata hazırlık kredisi, marka kredisi ve uzun vadeli yatırım destekleri de sunuyoruz. Firmalarımıza başvurularından kredi tahsisine, ihracat taahhüdü kapatılmasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık veriyoruz. Kredi kadar önemli olan bir diğer konu da verdiğimiz kaynağın karşılığında ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi. Bu bizim temel çalışma prensibimiz" diye konuştu.

Toplantıda, kadın girişimciler ve çevre dostu projeler için geliştirilen özel programlara da dikkat çeken Can, "TİM Wings Projesi kapsamında kadın girişimci belgesi olan firmalara düşük faizli kredi sağlıyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji, enerji ve su verimliliği gibi alanlarda yapılan yatırımları destekleyen yeşil finansman programlarımız da var. Amacımız, sürdürülebilir ihracat hedeflerine katkı sağlamak" ifadeleriyle sunumunu tamamladı.

Toplantı soru cevap oturumu akabinde son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Tarım, Çevre, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat ve Türk Eximbank Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray’ın eski hocasını getirdi Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray'ın eski hocasını getirdi
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
Acılar ailenin peşini bırakmadı Katledilen çocukların ablası keneden öldü Acılar ailenin peşini bırakmadı! Katledilen çocukların ablası keneden öldü
Güney Afrika’da sel felaketinde ölü sayısı 57’ye yükseldi Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşuyor İşte Sane transferinin yankıları Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
11:06
İsrail, saldırıdan önce Tahran’ın yakınlarına drone üssü kurmuş
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
17:17
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
16:51
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
16:48
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
16:43
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
16:42
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
16:13
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
16:07
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı
Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
16:04
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 12:12:53. #7.13#
SON DAKİKA: İhracat ve Türk Eximbank Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.