İhracat yılın 8 ayında 184 milyar 996 milyon dolarla rekora ulaştı - Son Dakika
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İhracat yılın 8 ayında 184 milyar 996 milyon dolarla rekora ulaştı

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Bakan Bolat, küresel olumsuzluklara rağmen yılın 8 ayında ihracatın yüzde 4 artışla 184 milyar 996 milyon dolara ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Ağustosta cari işlemlerde 3 milyar dolar üzeri fazla beklenirken yerli üretimin korunmasına yönelik önlemlerin süreceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen, ihracatta dirençli bir görünümün öne çıktığını bildirdi.

Bolat, ağustos ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen, yılın 8 ayında ihracatta yüzde 4 artış ve 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırıldığını kaydeden Bolat, ağustosta cari işlemler hesabında 3 milyar dolar üzerinde fazla verilmesinin beklendiğini belirtti.

"Yerli üretimin korunmasına yönelik önlemlere devam edilecek"

Bolat, ihracatta 282 milyar dolarlık hedefin, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yakalanmasının beklendiğini ifade etti. Mal ve hizmetler ihracatında, 410 milyar dolarlık hedefin aşılması için de Bakanlık olarak çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen, ihracatımızda dirençli bir görünüm öne çıkmaktadır. ???????Orta Vadeli Program kapsamında, ihracatın küresel ticaretten aldığı payın artırılması amacıyla yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin ihracat içindeki payı yükseltilecek, düşük ve orta teknoloji yoğun sektörlerde dönüşüm desteklenerek, firmaların daha yüksek katma değerli üretim ve ihracata yönelmeleri sağlanacaktır. Küresel ticaretteki yeni dinamikler doğrultusunda, yurt içi üreticilerin haksız rekabete karşı ihtiyaçları gözetilerek, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunmasına yönelik önlemler alınmaya devam edilecek."

Kaynak: AA
EkonomiİhracatFinansSon Dakika

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