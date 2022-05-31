İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu - Son Dakika
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İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

31.05.2022 14:23
İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

Yapılan son verilere göre ihracatın yüzde 30 artması sonucu Edirne Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında Bulgaristan gümrüğünün yoğunluğu karşılayamamasından dolayı kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

Yapılan son verilere göre ihracatın yüzde 30 artması sonucu Edirne Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında Bulgaristan gümrüğünün yoğunluğu karşılayamamasından dolayı kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin faklı illerinden aldıkları ihracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar şoförlerinin bekleyişleri sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaştan dolayı birçok liman seferi düzenlenemediğinden dolayı tır sürücüleri karayolunu kullanmak zorunda kalıyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki günlük tır geçiş sayılarının 1 buçuk kat artığını ve ihracatta yüzde 30 artış olduğu belirtildi. Edirne'de hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu, tır şoförlerinin ise sıcaktan korunmak için araçlarındaki klimalarını ve dorselerinin gölgesinde serinliyor. Bulgaristan gümrüğünün yoğunluğa karşılık vermesi bekleniyor. Tır sürücüleri ise meydana gelen kilometrelerce uzunluktaki tır yoğunluğuna yetkililerin çözüm bulması gerektiğini belirtti.

İstanbul'dan Gebze'den yükünü Bulgaristan'a götürmek için gümrükte sıranın kendisine gelmesini bekleyen Tuncer Basriyev, "Kilometrelerce kuyruğa girdik. Kuyrukta hiç kıpırdama olmuyor kaç gün bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Sıcak havada beklemek zor oluyor" dedi.

İlk defa bu uzunlukta bir tır kuyruğuna şahit olduğunu söyleyen Bursa'dan İhraç yükünü alan Embiya Özgür, "Burada çok beklediğimizde takograf sorunumuz da oluyor" diye konuştu.

(Mehmet Basmacı - İHA)

İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu
İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu
İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu
İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu
İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu
İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu
İhracat yüzde 30 arttı, Edirne sınırında kilometrelerce tır kuyruğu oluştu

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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