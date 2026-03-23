İhracatçılar Küresel Alıcılarla Buluşuyor

Ticaret Bakanlığı, Türk ihracatçılarını küresel alıcılarla buluşturmak amacıyla Özel Nitelikli Alım Heyeti programlarını devreye aldı.

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların kurumsal kapasitesi güçlendirilmesi amacıyla Özel Nitelikli Alım Heyeti programlarını devreye aldı.

Program kapsamında uluslararası pazarlarda söz sahibi olan karar vericiler Türkiye'de ağırlanarak Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yerli firmalara doğrudan temas kurmaları sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özel Nitelikli Alım Heyeti uygulamasıyla ihracatçıların kurumsal kapasitelerini, kalite standartlarını ve operasyonel yetkinliklerini geliştirmeye teşvik edileceği ifade edildi. Açıklamada, "Firmalarımızın küresel tedarik zincirlerine entegrasyon süreci hızlandırılmakta; klasik çoklu B2B organizasyonlarından farklı olarak, tek bir hedef alıcı firmaya odaklanan yapı sayesinde görüşmeler daha stratejik, hazırlıklı ve sonuç odaklı bir zeminde gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşım, hedef odaklılık ve iş birliğinin derinleşmesi bakımından etkin ve sürdürülebilir bir mekanizma sunmaktadır" denildi.

Ayrıca, 2026 yılı için 15 Özel Nitelikli Alım Heyeti programının hedeflendiği ve belirtilerek, yılın ilk iki ayında 6 programın gerçekleştirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, İtalya merkezli Twinset, Birleşik Krallık merkezli KASHKET & PARTNERS LTD (Firmin House) ve Burberry, Umman merkezli Nesto Group, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli VOGACLOSET ve ABD merkezli Ariat International Inc. firmalarına yönelik organizasyonlar düzenlenmiştir. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen 10 Özel Nitelikli Alım Heyeti programı kapsamında Katar merkezli Consolidated Contractors Company (CCC) ve Tivoli, ABD merkezli Delta Group (Delta Enterprise Corp.) ve L.L. Bean, Ekvator merkezli Corporacin Favorita C.A. ve Corporacin El Rosado, İtalya merkezli United Colors of Benetton ve Sisley, Güney Kore merkezli Coupang Corp ve Suudi Arabistan merkezli Marriot firmalarına yönelik programlar başarıyla icra edilmiştir. Söz konusu heyetler; inşaat ve proje taahhüt, perakende zincirleri, hazır giyim ve tekstil, e-ticaret, ayakkabı ve deri mamulleri, bebek mobilyası ve otel tekstili başta olmak üzere geniş bir sektör yelpazesini kapsamıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızı dünyanın dört bir yanındaki nitelikli alıcılarla buluşturmaya, firmalarımızın küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmeye ve sürdürülebilir ihracat artışını desteklemeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." - ANKARA