EİB'den İhracatçılara Destek Çağrısı: Hedefler Tehlikede - Son Dakika
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Ekonomi

EİB'den İhracatçılara Destek Çağrısı: Hedefler Tehlikede

EİB\'den İhracatçılara Destek Çağrısı: Hedefler Tehlikede

Ege İhracatçı Birlikleri, Türk ihracatçısına acil destek verilmediği takdirde ihracat hedeflerinin tutmayacağını ve ekonomide kötü gidişin domino etkisiyle artacağını belirtti. 2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'daki revizelere dikkat çeken EİB, döviz kurlarındaki dalgalanmanın ihracatçıları olumsuz etkilediğini vurguladı. Başkan Eskinazi, performansa göre yeni devlet desteklerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

05.09.2024 17:51
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Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamada, "Türk ihracatçısına can suyu verilmediği takdirde bu ihracat hedefleri şaşar, ihracatçılarımız pazar kaybeder, bu da Türk ekonomisinde farklı noktalarda kötü gidişi domino etkisiyle artırır. İhracatçılara performansına göre yeni devlet destekleri hayata geçirilmeli" denildi.

EİB, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "2023 yılında açıklanan OVP'de 2024 yılı ortalaması 36,8 TL olacak denilen Amerikan doları, son açıklanan OVP'de 2024 yılı ortalaması 33,2 TL'ye aşağı yönlü revize edildi. Bu da Amerikan dolarının TL karşısında yüzde 9,8 kan kaybı anlamına geliyor. 2025-27 dönemi OVP hedeflerine göre; dolar kurunun TL karşısındaki kan kaybı 2025 ve 2026 yıllarında da devam edecek. Bir önceki OVP'de 2025 yılı için yıl ortalaması 43,9 TL olacağı vurgulanan dolar kuru 2025/27 dönemini kapsayan OVP'de 42 TL'ye çekildi. 2026 yılı için ortalama 47,8 TL olan öngörü de 44 TL'ye düşürüldü. 2024 yılının 8 aylık döneminde enflasyon yüzde 32 olurken, dolar kurundaki artış yüzde 16'da kaldı" denildi.

Mevcut tabloyu ihracatçılar açısından 'vahim' olarak nitelendiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2024-26 yıllarını kapsayan OVP'de 2024 yılı için yıllık enflasyon yüzde 33 olarak öngörülmüştü. Bugün bu hedefin yüzde 41,5'a yükseltildiğini görüyoruz. Yıllık ihracat hedeflerinin 2024 yılı için 267 milyar dolardan 264 milyar dolara, 2025 yılı için 283,6 milyar dolardan 279,6 milyar dolara, 2026 yılı için 302,2 milyar dolardan 296,1 milyar dolara indirildiğini üzülerek görüyoruz. Türk lirasındaki aşırı değerlenmenin 3 yılda 13 milyar dolar ihracat kaybına yol açacağı programda yazılmış. Gerçekleşmenin daha da kötü olmasından endişe ediyoruz" diye konuştu.

"Rakiplerimize göre yüzde 40 civarında pahalı konumdayız"

Türkiye'deki enflasyonun 2021 Eylül ayından sonraki tırmanması sonrasında döviz kurlarının aynı oranda artmadığını, oluşan maliyet farklarını müşterilere aynı oranda yansıtamadıklarını vurgulayan Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küresel pazarda rekabetçiliğimizi kaybettik. Dünya genelinde talebin de nazlı olduğu bir süreçten geçiyoruz. Rakiplerimize göre yüzde 40 civarında pahalı konumdayız. Türk ihracatçısı müşteri kaybetmemek için öz sermayesinin erimesini göze alarak kar etmeden ya da zararına işlerini sürdürüyor. Enflasyon rakamlarından düşük artan döviz kurlarıyla 3 yıl daha devam edemeyiz. Türk ihracatçısına can suyu verilmediği takdirde bu ihracat hedefleri şaşar, ihracatçılarımız pazar kaybeder, bu da Türk ekonomisinde farklı noktalarda kötü gidişi domino etkisiyle artırır. İhracatçılara performansına göre yeni devlet destekleri hayata geçirilmeli. Aksi takdirde ihracat entübe olur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolar kuru üzerindeki baskıyı kaldırmasını ve dolar kurunun serbest piyasada olması gerektiği noktaya gelmesi gerektiğinin altını çiziyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi EİB'den İhracatçılara Destek Çağrısı: Hedefler Tehlikede - Son Dakika

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